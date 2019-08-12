Hong Kong eylemleri sürüyor: Havalimanında uçuşlar iptal edildi

Hong Kong'da devam eden protestolar sonucunda eylemcilerin havalimanını kapattığı ve bu yüzden uçuşların iptal edildiği öğrenildi.

Hong Kong'da 'suçluların iadesi yasa tasarısı' sebebiyle başlayan protesto gösterileri, tasarının iptal edilmesine rağmen artarak devam etti ve güvenlik kuvvetleriyle eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşanmasına yol açtı.

Eylemler, kısa süre içerisinde yasa tasarısı gündeminden çıkarak Çin - Hong Kong ilişkilerini reddeden ve Hong Kong'un 'bağımsızlığını' isteyen batı yanlısı protestolara dönüştü.

Çin ise, ABD ve İngiltere bayraklarıyla öne çıkan eylemleri ise 'renkli devrim girişimi' olarak nitelendiriyor.

Eylemcilerin uğrak noktalarından biri ise bölgenin havalimanı.

Eylemler sonucunda, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak kabul edilen Hong Kong uluslararası havalimanının 'kilitlendiği' öğrenildi.

Eylemciler daha önce de Hong Kong havalimanında yaptığı eylemlerde gösterilere destek vermeyen yolcuları tartaklamalarıyla gündeme gelmişti.

Yapılan son eylemlerin ise, havalimanındaki uçuşlara engel olacak düzeye ulaştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, havalimanına gelen uçuşların gerçekleştiği, ancak giden uçakların günün geri kalanında iptal edildiği öğrenildi.

Açıklamada, 'yaşanan eylemler nedeniyle havalimanı trafiğinin ciddi bir kesintiye uğradığı' belirtildi.