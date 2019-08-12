Yeni Zelanda'da katliamın ardından 10 binden fazla silah polise teslim edildi

Temmuz ayının ortasından bu yana sivillerin polis ekiplerine bin 22 silah verdiği öğrenildi. Hükümetin çıkardığı af kapsamında bin 269 askeri tarzda silah iade edildi. Polis ekipleri, vatandaşlara bu silahları nasıl elde ettiklerini dair soru sormadı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları, Yeni Zelandalıların 1.2 ile 1.5 milyon arasında silaha sahip olduğunu ileri sürüyor. Yarı otomatik silah bulunduran vatandaşlar, aftan yararlanmak için 20 Aralık tarihine kadar süreleri bulunuyor.
Saldırının hemen ardından nisan ayında Yeni Zelanda parlamentosu yarı otomatik silahları yasaklayan bir tasarıyı kabul etti. Halka, silahları ve onları yarı otomatik hale getirmek için kullanılabilecek mekanizma, şarjör ve mühimmat ile beşten fazla şarjör kapasiteli av tüfeklerinin hükümete teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.
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