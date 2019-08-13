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10:28 13 Ağustos 2019
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    Almazbek Atambayev

    Atambayev’e cinayet suçlaması yöneltildi

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    Asya & Pasifik
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    Kırgızistan Başsavcılığı Operasyonel Araştırma Faaliyetleri ve Soruşturma Denetim İdaresi Başkanı Zamir Beyşekeyev, eski Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’e cinayet ve başka ciddi suçlamalar yöneltildiğini söyledi.

    Basın toplantısında konuşan Beyşekeyev “Atambayev’e kitlesel karışıklık organize etme, cinayet, cinayete teşebbüs, esir alma ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanma gibi bir dizi ağır suçlama yöneltildi” ifadelerini kullandı.

    Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce kişi, Atambayev'in rezidansının bulunduğu Koy-Taş köyünün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.
    © REUTERS / Vladimir Pirogov
    Bişkek polisi, merkez meydanda toplanan Atambayev taraftarlarını dağıtmaya çalıştı
    Kırgızistan yasalarına göre, bu suçlamalar doğrultusunda Atambayev ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

    ‘GÖZALTI SIRASINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR’

    Beyşekeyev Atambayev’in ayrıca gözaltı sırasında hayatını kaybeden özel kuvvet görevlisini öldürmekle suçlandığını söyledi.

    ‘ATAMBAYEV KONTROLLÜ ATEŞ ETTİ’

    Öte yandan Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev de, Atambayev’in geçen hafta Koy-Taş köyündeki gözaltı operasyonu sırasında kontrollü atış yaptığını, özel kuvvet görevlisinin ölümünün şüpheli bir ölüm olduğunu ifade etti.

    Opumbayev “Yapılan uzman incelemeleri gözaltı sırasında ölen özel kuvvet görevlisinin göğsünden vurulduğunu gösterdi. Öldürmek amacıyla ateş edilmiş. Bunun yanı sıra beş özel kuvvet görevlisi de yaralandı. Vücutlarının kol, karın ve omuz gibi bölgelerinde yaralar var. Bu da ortada şüpheli bir ölüm olduğunu gösteriyor. Bu da Atambayev’in, canice ve kabul edilmez biçimde ateş ettiğini gözler önüne seriyor” dedi.

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    Opumbayev, Atambayev’e yönelik gözaltı operasyonu sırasında ‘Alfa’ Terörle Mücadele Özel Kuvvetleri’nden 57 özel kuvvet görevlisinin yer aldığını ifade etti.

    Atambayev, operasyon sırasında silahına başvurduğunu itiraf etmişti, ancak, "Destekçilerim üçüncü kata çıkınca ateş etim, onları vurmamaya çalıştım" demişti.

    NE OLMUŞTU?

    Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'e, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet göndermişti. 

    Atambayev, meclisin dokunulmazlık kararını yasalara aykırı bulduğunu savunarak, ifade vermekten kaçınmıştı.

    Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, ifadesini almak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine 7 ve 8 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti.

    Operasyon sırasında çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçileri tarafından rehin alınmış, pek çok özel harekatçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

    8 Ağustos'taki operasyonla gözaltına alınan eski Atambayev'e ait Medya Forum Plaza ile plazada yer alan Aprel televizyon kanalına el konulmuştu.

    Etiketler:
    Suçlama, Gözaltı, Kırgızistan, Almazbek Atambayev
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