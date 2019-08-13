Avustralya'da bıçaklı saldırı: 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı

Avustralya'nın Sydney kentinde, bıçakla bir kadını öldüren saldırgan daha sonra kent merkezinde de çevredekilere saldırmak isterken yakalandı.

Sydney kentinde, kalabalık bir caddede halkın arasına dalarak bir kişiyi bıçaklayan 21 yaşındaki saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay anına ait bir videoda, saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığı duyuluyor. Çevredekiler saldırgan gence kasa ve sandalyelerle müdahale ederken, çevresini sararak onu yakalıyor.

Dramatic video shows knife-wielding man restrained by members of the public after allegedly stabbing one person and attempting to stab multiple others in Sydney, Australia, police and witnesses say. https://t.co/d7ePSIwyCW pic.twitter.com/A4Y9QTgtq6 — ABC News (@ABC) August 13, 2019

​Olayın ardından açıklama yapan Sydney Emniyet Müdürlüğü'nden, adı açıklanmayan gencin ruhsal sıkıntıları olduğunu belirtti. Şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir bölgede, bir kadını öldürdüğünü de açıkladı.

İkinci saldırıda yaralanan 41 yaşındaki kadının ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Öte yandan New South Wales Emniyet Müdürü Mick Fuller ise saldırgan gencin bilinen terör bağlantısı olmadığını söyledi ve bu aşamada olaya terörizm şüphesiyle yaklaşmadıklarını kaydetti.

Ancak Fuller, gencin üzerinde bulunan harici bellekte, ABD ve Yeni Zelanda'da beyazların üstünlüğünü savunan kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırılara ait detayların yer aldığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, saldırganı durduran kişileri 'kahraman siviller' olarak niteledi. Morrison, bu 'cesur girişim' sayesinde saldırganın gözaltına alındığını ifade etti.