Hindistan 'Keşmir'de tek bir kurşun bile sıkılmadı' dedi, görüntüler aksini ortaya koydu

Hindistan sınırları içerisinde bulunan Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasından beri Keşmir vadisindeki çatışmalara dair birbiriyle çelişen açıklamalar yapılıyor. Hint medyası sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede bir çatışmanın söz konusu olmadığını yazarken, Batı medyası büyük protestolar ve müdahalelerin yaşandığını bildirdi.

Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, Hint Parlamentosunun Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan Anayasa'daki 370. maddenin kaldırılmasından bu yana Keşmir'de bir tek kurşunun bile sıkılmadığı ileri sürüldü.

Keşmir vadisinde kamu düzeninin sağlanması için Hint güvenlik güçlerinin tedbir kullandığını belirten Bakanlık, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de belirtildiği gibi, Madde 370'le ilgili gelişmelerden bu yana Cammu Keşmir'de tek bir kurşun sıkılmamıştır."

Reuters'ın Keşmir'deki Soura bölgesinde 10 binden fazla kişinin katılımıyla dev bir protesto düzenlendiğine yönelik haberinin ardından Bakanlık, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Keşmir'in herhangi bir bölgesinde '20 kişiden daha kalabalık bir gösteri düzenlenmediğini' ileri sürmüştü.

Ancak BBC ve Al Jazeera'nin yayınladığı görüntüler Keşmir'de geniş katılımlı protestoları ve sert polis müdahalesini gözler önüne serdi.

The BBC witnessed tear gas being used to disperse the largest protest since a lockdown was imposed in Indian-administered Kashmir – a protest the Indian government said didn’t happen



[Tap to expand] https://t.co/lPudV9uez3 pic.twitter.com/aUhwWRkqme — BBC News (World) (@BBCWorld) August 10, 2019

​Yerel medya Soura'da 12 Ağustos'ta çatışmalar meydana geldiğini doğrularken, Srinagar'da yaşayan Adnan Bhat isimli gazetecinin aktardığına göre, Bayram namazı ardından bölgede geniş katılımlı protestolar düzenlendi.

Kashmiri women speak out at a peaceful protest demonstrations at Jenab Sahib, Soura after Eid prayers.



Listen in #Kashmir pic.twitter.com/dUUzmqN88Z — Adnan Bhat (@Adnanmbhat) August 12, 2019

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