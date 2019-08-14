Hong Kong havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Pekin yönetimine karşı düzenlenen protestolar sırasında eylemcilerle polis arasında çatışmalara sahne olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı. Bazı seferlerde gecikme yaşanırken, terminal binalarına girişte yeni güvenlik önlemleri alındı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı yönetimi geçen cuma gününden beri devam eden eylemlerin ardından, protestocuların belirli alanlara girişini yasaklayan geçici bir mahkeme kararı alındığını duyurdu.

Buna göre, yönetimin belirlediği alanların dışında eylem yapılması önlenecek; ayrıca pasaport ve biletini göstermeyenler terminal binasına giremeyecek.

Dünyanın en yoğun 8. havalimanı olan Hong Kong, her yıl yaklaşık 75 milyon yolcuya hizmet veriyor.

Hong Kong'da 'suçluların iadesi yasa tasarısı' sebebiyle başlayan protesto gösterileri artarak devam ediyor ve sıklıkla güvenlik kuvvetleriyle eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşanmasına yol açıyor.

Kısa süre içerisinde yasa tasarısı gündeminden çıkan eylemler Çin-Hong Kong ilişkilerini reddeden ve Hong Kong'un 'bağımsızlığını' isteyen batı yanlısı protestolara dönüştü.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, şehirde yaklaşık iki aydır devam eden protestolar sonrası göstericilerin yeni hedefi olmuş, havalimanında oturma eylemi yapanların sayısı iki katına çıkmıştı. Eylemler de yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açmıştı.