Çin'den ABD'ye Hong Kong uyarısı: İç işlerimize karışmayın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Chinying, ABD'nin Çin'in içişlerinden uzak durması uyarısında bulundu.

Chunying, "Siz kendi işinize bakın. Hong Kong'la ilgili sizi endişelendirecek bir durum yok" dedi.

Euronews'in haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin polis müdahalesine ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Chunying, "Siyahı beyaza çevirdiniz ve şiddet suçlarını insan hakları ve özgürlük için güzel bir savaş olarak tanımladınız" diye konuştu.