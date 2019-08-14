Pakistan’dan Hindistan’a 'sonuna kadar savaşmaya hazırız' mesajı

'GERİ ADIM ATMAYIZ'
Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Alvi, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” diye konuştu.
Pakistan Başbakanı İmran Han ise bağımsızlık günü dolaysıyla, Keşmir’in Pakistan'a bağlı kısmı, Azad Keşmir'i ziyaret etti.
Han, ziyareti öncesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, “Keşmirli kardeşlerime onların yanında olduğumuz güvencesini veriyorum” ifadelerine yer verdi.
'YANIT VERMEYE HAZIRIZ'
Azad Keşmir ziyareti sırasında ise Han, eyalet yasama meclisinde yaptığı konuşmada Hindistan kontrolü altındaki Cammu Keşmir halkına seslendi.
Han, Hindistan’a bağlı Cammu Keşmir halkının, kendi kaderini tayin etme hakkı için yürüttükleri mücadeleye destek verdiklerini açıkladı.
Pakistan ordusunun Hindistan’ın olası bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu da söyleyen Han, saldırıya hedef olmaları halinde de “sonuna kadar savaşacaklarını” söyledi.
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