Yeni Zelandalı yetkililerden 'Brenton Tarrant mektubu' açıklaması

Yeni Zelanda'da yetkililer, mart ayında Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın hücresinden 6 sayfalık propaganda içerikli mektup göndermesine izin verilmesinin hata olduğunu açıkladı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, ülkedeki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, yaptığı açıklamada, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.

Stevenson, mektubun yayımlanmasının saldırılardan etkilenen kişilerde yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.

Tarrant'ın mektubunun hükümet için utanca neden olduğunu vurgulayan Başbakan Jacinda Ardern ise saldırganın reklamını yapmamak için adını söylemeyeceğine yemin ettiğini dile getirdi.

Mektubun gönderilmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Ardern, "Bütün Yeni Zelanda vatandaşlarının, bu kişinin nefret dolu mesajını parmaklıkların arkasından paylaşamaması gerektiğine dair beklentisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Saldırının faili Brenton Tarrant'ın hücresinden 6 sayfalık propaganda içerikli mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'da 'Alan' isimli birisine gönderildiği ve internette '4chan' isimli forum sitesinde yayımlanan mektubunda Tarrant'ın 'büyük çatışma'nın yaklaştığını söylediği ve silahlanma çağrısı olarak anlaşılabilen bir dil kullandığı kaydedildi.

Tarrant'ın, mektubunun ele geçirilmesi halinde aleyhine kullanılabileceği gerekçesiyle hislerinden ve pişmanlıklarından bahsedemeyeceğini yazdığı bildirildi.

Öte yandan, ana muhalefetteki Ulusal Parti sözcüsü David Bennett, hükümetin mektubun cezaevinden nasıl gönderildiği konusunda açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Bu adam, Yeni Zelanda tarihinin en ağır suçlarından birini işlemekle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne cumartesi günü düzenlenen saldırının faili 21 yaşındaki Philip Manshaus'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce sosyal medya hesabından "Irksal savaşı gerçek hayata taşımalıyız" ifadelerini kullandığı, Brenton Tarrant tarafından seçildiğini belirttiği öne sürülmüştü.

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso şehrinde 3 Ağustos'ta düzenlenen saldırı ve Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıların manifestosunun yayımlandığı ABD merkezli '8chan' isimli internet portalı, birçok saldırının manifestosunun yayımlaması ve radikal görüşlere sahip kişilerin görüşlerine yer vermesi sebebiyle siber güvenlik şirketlerinin ambargosuyla karşı karşıya kalmıştı. Güvenlik hizmeti alamayan site, siber saldırıların önüne geçemediği için erişime kapanmıştı.