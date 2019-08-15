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    Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the nation during Independence Day celebrations at the historic Red Fort in Delhi, India, August 15, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

    Hindistan Başbakanı: Keşmir'in geçmiş ihtişamını yeniden tesis edeceğiz

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Asya & Pasifik
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    Yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin ve Pakistan'la ilişkilerin akıbeti hakkında soru işaretlerini artıran Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den gerilimi daha da tırmandırabilecek bir açıklama geldi.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı Keşmir bölgesi için "Özel statüsünü kaldırmamız sayesinde geçmiş ihtişamını yeniden tesis edeceğiz" dedi. 

    Bağımsızlık Günü vesilesiyle başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale'de konuşma yapan Modi, Hindistan'ın kalkınmasında Keşmir'in önemli bir rol oynadığını söyledi. 

    Özel statüye ilişkin anayasanın 370. maddesinin sadece yolsuzluğu teşvik etmeye yaradığını öne süren Hindistan Başbakanı, geçen hafta 370. maddenin kalkmasından beri bölgenin tecrit edilip iletişiminin kesilmesine ise değinmedi. 

    Pakistan'da başbakan seçilen İmran Han
    © REUTERS / National Assembly
    Pakistan Başbakanı Han: Hindistan'ın Keşmir hatası pahalıya mal olacak

    Bölge çapında toplu protesto ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemlerinin uygulandığı Cammu Keşmir'den internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi , insanların biraraya gelmesinin engellenmesi gibi kısıtlamaların sürdüğüne dair haberler geliyor.

    Pakistan Başbakanı İmran Han dün yaptığı konuşmasında Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını bir kez daha eleştirmişti:

    "Dünyanın gözü Keşmir ve Pakistan'ın üzerinde. Hindistan'ın sokağa çıkma yasağı sırasında her ne yaptığıysa sorumlu olduğunu uluslararası topluma anlatacağız. Her forumda bunun elçiliğini yapacağım ve Keşmir'i gündeme getireceğim."

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © AP Photo / Anjum Naveed
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    Han'ın açıklamasına doğrudan yanıt vermeyen Modi, Hindistan'da anayasanın 370. maddesinin kalkmasına muhalefet edenleri eleştirdi. 

    Önceki hükümetlerin siyasi geleceklerinden endişe ettikleri için böylesine cesur bir adım atma cüretini gösteremediklerini savunan Hindistan Başbakanı, "Ben siyasi geleceğimi umursamıyorum, benim için ülkenin geleceği her şeyden önce gelir" dedi.

    Yeni Delhi'den emredilen olağanüstü güvenlik önlemlerine karşın Srinagar'da cuma günü namazın ardından binlerce kişi cami çıkışı protesto düzenlemişti.

    Hindistan askeri-Keşmir
    © AFP 2019 / Tauseef MUSTAFA
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    Keşmir'deki Müslümanlar, Modi'nin Hindu milliyetçisi hükümetinin asıl amacının bölgenin daha fazla Hindu yerleşimine açılmasıyla nüfusunun değiştirilmesini amaçladığı görüşünde.

    Bu iddiayı reddeden hükümet, güvenlik ve ekonomik kalkınma dışında amacının olmadığını savunuyor. 

    Modi'nin Bağımsızlık Günü konuşmasının bir diğer önemli yanı, Hindistan tarihinde ilk kez silahlı kuvvetlerin üç kolu üzerinde de yetki sahibi Genelkurmay Başkanı makamının kurulacağını açıklaması oldu.

    Etiketler:
    İmran Han, Narendra Modi, Keşmir, Pakistan, Hindistan
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