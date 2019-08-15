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17:44 15 Ağustos 2019
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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Güney Kore'den Japonya'ya yeşil ışık

    © REUTERS / KIM HONG-JI
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinin, diyalog yolunu seçmesi halinde aralarındaki ticari gerginliğin sürdüğü Japonya ile "memnuniyetle el ele vereceğini" belirtti.

    Güney Kore ile Japonya arasında askeri istihbarat paylaşımı anlaşması imzalandı.
    © REUTERS / Güney Kore Savunma Bakanlığı/ Yonhap
    Güney Kore Japonya'yı güvenli ticaret ortakları listesinden çıkaracak
    Yonhap ajansının haberine göre Moon, Kore'de 1945'te Japon sömürgeciliğinin son bulduğu Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ticari gerilime son vermeye yönelik diyalog ve iş birliğini seçmesi halinde Japonya ile Doğu Asya'nın refahı için el birliği yapacaklarını söyledi.

    Moon, "Geç olması hiç olmamasından daha iyidir. Japonya diyalog ve iş birliği yolunu seçerse memnuniyetle el ele vereceğiz. Japonya ile adil ticaret ve iş birliği yapan bir Doğu Asya oluşturmak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

    "Japonya'nın öncelikle ticareti bir silah olarak kullanmayı bırakması" gerektiğini kaydeden Moon, "Uluslararası iş bölümü çerçevesinde herhangi bir ülke avantaj sahibi olduğu bir sektörü silahlandırırsa barışçıl serbest ticaret düzeni kaçınılmaz olarak zarar görecektir. Büyümeyi başarmış bir ülke diğerleri kendi izinden giderken merdivenden itmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

    Tokyo yönetimi, ay başında aldığı kararla Güney Kore'yi Japonya ile "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" listesinden çıkarmıştı. 

    Güney Kore Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Japonya'nın eylülden itibaren ülkenin "güvenilir ticaret ortakları listesi"nde yer almayacağı belirtilmişti.

    Ticaret ortaklarını iki gruba ayıran listenin güncellenerek üçüncü bir grup oluşturulacağı kaydedilen açıklamada, Japonya'nın imtiyazlı ihracat işlemlerine tabi olan "güvenilir ticaret ortakları" listesinden çıkarılarak yeni gruba aktarılacağı ifade edilmişti.

    İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ KISITLAMALAR

    © AFP 2019 / Jung Yeon-je
    Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı: Sert karşı önlemler alınacak
    Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini "hidrojen florid gibi bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla" itham ediyor. 

    Japonya, geçen ay başında aldığı kararla Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerin ithalatının bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu. 

    Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı. 

    Japon tarafı ise kararın ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu. 

    Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

    Diğer yandan, Güney Kore Ticaret Bakanı Sung Yun-mo da Japonya'nın, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkarması nedeniyle daha önce Japonya'dan ithal edilen yaklaşık 100 hassas teknolojik maddenin ülke içinde üretilmesi için çalışılacağını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Japonya, Güney Kore
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