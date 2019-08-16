Hong Kong'da eylemciler, Çin'i protesto etmek için paralarını ABD dolarına çeviriyor

Hong Kong'ta Çin'e tepki gösteren eylemciler ATM'ler ve bankalardaki bütün paralarını çekip Amerikan Doları'na çevirerek Çin yönetimini ve Hong Kong lideri Carrie Lam'ı protesto etmeye başladı.

Eylemciler, hem kendi varlıklarını korumak hem de yarı-özerk adanın bir nakit para kaynağından fazlası olduğunu göstermek amacıyla, bankalar ve ATM'lerden mümkün olduğunca çok para çekip, Amerikan doları almayı planlıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sosyal medya platformu Reddit'in Hong Kong versiyonu olan LIHKG'teki paylaşımlarda, bankalardan çekilen nakit paraları ve artık nakit kalmadığını gösteren ATM'leri gösteren fotoğraflar görüldü.

Business Insider internet sitesine konuşan bu protesto yönteminin mucidi öğrenci dün itibarıyla 70 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 9 milyon ABD doları) para çekildiğini söyledi ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Söz konusu öğrenci ayrca "Bu işe yarayabilir, çünkü Carrie Lam ve Çin Halk Cumhuriyeti ekonomiye çok önem veriyor" dedi.

Çin medyasına göre ise bankalar, artan nakit talebini karşılamakta zorluk çekmeyeceklerini söylüyor.