Malezya’da STK'lar MH17 kaza davasının askıya alınması çağrısında bulundu

Malezya’da faaliyetlerini sürdüren 3 sivil toplum kuruluşunun (STK) Malezya ve Hollanda başbakanlarına, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ile ilgili davanın askıya alınması için doğrudan diyaloğa geçmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

The Star gazetesinin aktardığına göre Malezya merkezli Perdana Vakfı, Adil Dünya İçin Uluslararası Hareket (JUST) ve Global Research kuruluşunun temsilcileri, Malezya ve Hollanda başbakanlarına başvurarak, Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının düşürülmesi olayını soruşturan Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) hazırladığı raporda ‘büyük önem arz eden birçok soruya yanıtın’ yer almadığı gerekesiyle olayla ilgili 9 Mart'ta görülmesi planlanan davanın belirsiz bir süreyle askıya alınması için doğrudan diyaloğa geçmeleri çağrısında bulundu.

STK’ların konuyla ilgili düzenledikleri açık konferans, ‘MH17: Adalet Arayışları Sürerken’ sloganı altında gerçekleşti.

“Şu anda en ivedi görev, martta başlaması planlanan dava sürecinin durdurulması” açıklamasında bulunan JUST Başkanı Dr. Chandra Muzaffer, STK’ların uluslararası soruşturma grubunun hazırladığı raporlara yanıt olarak oluşturdukları eylem planını en kısa zamanda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’e teslim edeceklerini kaydetti.

Geçen haziranda Malezya Başbakanı Muhammed, Rusya’nın olayda günah keçisi haline getirildiğini, ayrıca JIT’in olayla ilgili çıkardığı sonuçların Malezya’yı tatmin etmediklerini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı dört yıl önce Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.

Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

JIT son olarak Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov isimli Rusya vatandaşlarını ve Ukraynalı Leonid Harçenko'yu sorumlu tuttu. Ulusal ve uluslararası arananlar listesine konulacağı belirtilen bu kişiler, BUK füzesi donanımının Donbass’a nakliyesinde yer aldıkları iddiaları nedeniyle cinayet suçlamaları ile karşı karşıya. Konuyla ilgili mahkeme süreci ise 9 Mart 2020’de başlayacak.

JIT temsilcileri, faciayla ilgili uluslararası soruşturma ekibinin Rusya ve Ukrayna’ya şüphelilerin sorgulanması yönünde talep göndereceğini de belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, JIT’in son iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.