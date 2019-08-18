Çin'in uyarısına rağmen Hong Kong'da gösteriler sürüyor

Hong Kong'da yaklaşık 3 ay önce başlayan protestolar sürüyor. Bölgede bugün de geniş çaplı gösteri yapılıyor.

Victoria Parkı'nda toplanan eylemcilerin talepleri; Hong Kong liderinin istifası, seçimlerin yeniden yapılması ve polisin göstericilere uyguladığı şiddetin soruşturulması olarak öne çıkıyor.

Hong Kong'daki protestolar zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlamıştı. Tepkiler üzerine tasarı gündemden düşürüldü ancak protestolar bitmedi.

Eylemciler geçtiğimiz hafta da havaalanını işgal etmiş ve bazı uçuşlar yapılamamıştı.,

Eylemleri yakından izleyen Çin yönetimi, hükümet karşıtı protestocuların 'teröristten farkı olmadığı' görüşünü dile getiriyor.

Pekin, Hong Kong sınırındaki Shenzen kentine de askeri yığınak yapmış durumda.