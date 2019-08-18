Afganistan'daki saldırılarda son 24 saatte ölen kişi sayısı 75'e yükseldi

Afganistan'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 12 sivil hayatını kaybetti. Kabil'deki bir düğün salonuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 63 kişiyle birlikte son 24 saatteki saldırılarda toplam 75 kişi hayata gözlerini yumdu.

Vilayetin Dawlat Abad bölgesi valisi Muhammed Yusuf yaptığı açıklamada, sivilleri taşıyan bir minibüsün Barbar köyü yakınlarından geçtiği sırada yol kenarındaki el yapımı patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Yusuf, 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölenler arasında 7 kadın ve iki çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Yusuf, Taliban'ı suçladı.

Kabil'de, dün akşam Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonuna düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının üzerindeki düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede, temmuzda, 1500'ten fazla sivilin askeri saldırılarda yaralandığını ya da öldüğünü bildirmişti.