Çinli rap grubu 'CD Rev', Hong Kong'da yapılan gösterilere karşı yayınladığı şarkıda "Sen Ortadoğu'dayken insanlar sokaklarda bomba atıyordu, şimdi de Hong Kong'dasın, sahne arkasında kim var?" gibi sözlere yer verdi.

Çinli rap grubu 'CD Rev', Hong Kong'da bir süredir devam eden gösterilere karşı bir şarkı yayınladı.

Hong Kong'da göstericilerin yer aldığı şiddet eylemlerinin yer aldığı bir kliple yayınlanan şarkıda, "Hey, demokrasi, neden görülmesi zor olan yerlerde saklanıyorsun? Sen Ortadoğu'dayken insanlar sokaklarda bomba atıyordu, sen kimsin, seni kim buldu, şimdi de Hong Kong'dasın, sahne arkasında kim var?" gibi sözlere yer verildi.

Şarkıda ayrıca, "Şehirdeki yabancı ajanları çıkarın, ondan sonra konuşuruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, "Amerikan ikiyüzlülüğünden bahsediyorum, sevgi hakkında hiçbir şey bilmezler, tek bildikleri savaş" ifadelerinin kullanıldığı şarkıda Clinton'a seslenilerek "Bayan Clinton, Çin vatandaşları hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz ve size başkanınızın sözleriyle sesleniyorum" denildi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hong Kong'da bir şeyler oluyor" dediği görüntülerle birlikte "Birileri Hong Kong'u bizden ayırmaya çalışıyor" sözlerine yer verildi.

Çinli rap grubundan Hong Kong şarkısı: Hey, 'demokrasi', sen Ortadoğu'dayken insanlar sokaklarda bomba atıyordu, şimdi ise Hong Kong'dasın, sahne arkasında kim var? https://t.co/CIb5LPOfFZ pic.twitter.com/9Zza0TjpXp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 19, 2019

​Şarkı, İngilizce ve Kantonca (Hong Kong'da konuşulan Çince) sözlerle yayınlandı.

Rap grubu 'CD Rev', daha önce de Çin Komünist Partisi'ni destekleyen şarkılar yapmıştı.

Hong Kong'da suçluların iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan ve 11 haftadır devam eden gösterilerde, protestocular Çin yönetiminin 'Hong Kong'dan çıkması gerektiğini' savunurken, Çin yönetimi de eylemlerin 'renkli devrim girişimi' olduğunu iddia ediyor.

Düzenlenen gösterilerde ise ABD ve İngiltere bayrakları dikkat çekerken, eylemcilerin önderlerinden Joshua Wong'un ise ABD Başkonsolosluğu siyasi şefi Julie Eadeh ile bir araya geldiği görüntülenmişti.