Hint Bakan: Yerçekimini Newton'dan yüzyıllar önce bizim bilginlerimiz keşfetti

Hindistan’da İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanı Ramesh Pokhriyal, yerçekiminin İngiliz fizikçi Isaac Newton’dan önce Hint bilim insanları tarafından keşfedildiğini öne sürdü.

Pokhriyal, kutsal metinlerin 5. yüzyıl civarında yerçekiminde bahsettiğini savundu.

Antik Hint bilimi üzerinde daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunan Bakan, Charaka ve Aryabhata gibi bilim insanlarının yapıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Pokhriyal, “Bunu kanıtlamalıyız, Newton’ın keşfinden çok daha önce bizim metinlerimizde yerçekimi kavramından bahsediliyor” dedi.

Concepts of gravity, atoms first mentioned in Indian scriptures: HRD Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank' https://t.co/Gwxq0GyQv0 — DNA (@dna) August 18, 2019

​'BİLGİSAYARLARLA KONUŞMAK İÇİN EN UYGUN DİL SANSKRİT'

Öte yandan Bakan, teknolojinin gelecekte el vermesi halinde bilgisayarlarla konuşma konusunda Sanskrit’in ‘en uygun dil’ olacağını da savundu. Bu konuda da ulusal eğitim kurumlarına bir çağrı yapan Pokhriyal, Sanskrit'in ‘en bilimsel dil’ olduğunun ispatlanmasını da istedi.

Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Charaka, sağlık ve yaşam sistemi Ayurveda'nın yaratıcılarındandı. 5. yüzyılda yaşayan Aryabhata ise matematikçi ve astronomdu.

Newton, 1687 tarihli ‘Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri’ adlı yapıtında evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koydu. Ancak kütle çekimi hakkında çalışmalara ilk kez 1665 yılında başladığı belirtilir.

Ramesh Pokhriyal’ın bu çıkışı Hindistan ve bilim dünyası için ilk değil. Daha önce de pek çok Hint siyasetçi, internetten uzay seyahatine kadar pek çok keşfin kendi topraklarında ortaya konulduğunu savunmuştu.