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11:21 20 Ağustos 2019
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    Yeni Zelanda'da korkunç el heykeli: Şehir Galerisi'nin çatısında sizi izliyor olacak

    Wellington City Gallery
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a getirilen 'korkunç' el heykeli, şehir sakinlerini ürküttü. Üzerinde bir insan yüzü olan el heykeli, şehir merkezinde bulunan galerinin çatısına yerleştirildi.

    Ed Sheeran'ın Moskova'ya yerleştirilen 5 metrelik heykeli
    © Fotoğraf : park-gorkogo.com
    Moskova’ya 5 metrelik dev bir Ed Sheeran heykeli yerleştirildi
    Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da kent merkezine yerleştirilen bu beş metrelik heykel, şimdiden şehir sakinlerinin 'kabusu' haline gelmiş durumda.

    2016 yılında yapılan heykel, daha önce South Island'daki Christchurch Sanat Galerisi'nin çatısında sergileniyordu. 

    Wellington şehir galerisinin çatısına helikopterle getirilen eserin burada önümüzdeki 3 yıl boyunca sergileneceği öğrenildi.

    ​Şehir sakinleri ise, 'ürkütücü' buldukları bu heykeli 'kabul gibi' ifadeleriyle nitelendiriyor. 

    Başkente getirilen heykelin, taşınacağı vincin tasarımından taşımaya kadar toplamda 74 bin dolara mal olduğu belirtildi. 

    Avustralya Melbourne'da yaşayan ve 'rahatsız edici' çalışmalarıyla bilinen Yeni Zelandalı sanatçı Ronnie van Hout tarafından yapılan bu eserin ismi ise 'Quasi'. Çalışmasını 'kısmi bir portre' olarak tanımlayan sanatçı, eserini Christchurch'da 2011 yılında gerçekleşen ve 185 kişinin öldüğü deprem felaketinin ardından tasarlamış.

    Life-size wooden sculpture of U.S. first lady Melania Trump is officially unveiled in Rozno, near her hometown of Sevnica, Slovenia, July 5, 2019. REUTERS/Borut Zivulovic TPX IMAGES OF THE DAY
    © REUTERS / Borut Zivulovic
    Melania Trump'ın heykelini inşaat işçisi hemşehrisi yaptı: Sanat dünyası 'şaka mı, ciddi mi' diye tartışıyor
    Eserin daha önce bulunduğu sanat galerisinde yer alan bilgilere göre heykel, kimi zaman ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilse de, sanatçının vücut parçalarının taramaları sonucunda oluşturulmuş. 

    Heykel aynı zamanda Notre Dame'ın Kamburu eserindeki Quasimodo'ya da atıfta bulunuyor.

    Eserin Christchurch'a 'artık lazım olmadığını' belirten galeri tarafından yapılan açıklamada "Bu sezon Wellington Şehir Galerisi'nin çatısında sizi izliyor olacak" ifadelerine yer verildi. 

    Sosyal medyada ise heykelle ilgili olarak çok sayıda yorum yapıldı. 

    Bu yeni eser şehir sakinleri tarafından genellikle korkunç bulunurken, bir Christchurch sakini ise "Yani, yüzü olan el artık Christchurch'da değil, ve dürüst olmak gerekirse onu özleyeceğim, ama şimdi Wellington o şeyin getirdiği saf terörü hissedebilir" ifadelerini kullandı.

     

     

     

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