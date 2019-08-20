Yeni Zelanda'da korkunç el heykeli: Şehir Galerisi'nin çatısında sizi izliyor olacak

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a getirilen 'korkunç' el heykeli, şehir sakinlerini ürküttü. Üzerinde bir insan yüzü olan el heykeli, şehir merkezinde bulunan galerinin çatısına yerleştirildi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da kent merkezine yerleştirilen bu beş metrelik heykel, şimdiden şehir sakinlerinin 'kabusu' haline gelmiş durumda.

2016 yılında yapılan heykel, daha önce South Island'daki Christchurch Sanat Galerisi'nin çatısında sergileniyordu.

Wellington şehir galerisinin çatısına helikopterle getirilen eserin burada önümüzdeki 3 yıl boyunca sergileneceği öğrenildi.

Is it a bird? Is it a plane? No—Quasi has landed! This morning, Ronnie van Hout’s Quasi was installed on our roof. Quasi is a joint project with Wellington Sculpture Trust, with support from Wellington City Council, Wellington Community Trust, and Richard Burrell. pic.twitter.com/9MaHc9gB71 — CityGalleryWgtn (@CityGalleryWgtn) August 18, 2019

​Şehir sakinleri ise, 'ürkütücü' buldukları bu heykeli 'kabul gibi' ifadeleriyle nitelendiriyor.

Başkente getirilen heykelin, taşınacağı vincin tasarımından taşımaya kadar toplamda 74 bin dolara mal olduğu belirtildi.

Avustralya Melbourne'da yaşayan ve 'rahatsız edici' çalışmalarıyla bilinen Yeni Zelandalı sanatçı Ronnie van Hout tarafından yapılan bu eserin ismi ise 'Quasi'. Çalışmasını 'kısmi bir portre' olarak tanımlayan sanatçı, eserini Christchurch'da 2011 yılında gerçekleşen ve 185 kişinin öldüğü deprem felaketinin ardından tasarlamış.

Breaking: Wellington man pulls off most complicated fingerboard trick ever using giant hand and helicopter. pic.twitter.com/hLppKQkVJL — Adam (@adamthomsonnz) August 19, 2019

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Eserin daha önce bulunduğu sanat galerisinde yer alan bilgilere göre heykel, kimi zaman ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilse de, sanatçının vücut parçalarının taramaları sonucunda oluşturulmuş.

Heykel aynı zamanda Notre Dame'ın Kamburu eserindeki Quasimodo'ya da atıfta bulunuyor.

Eserin Christchurch'a 'artık lazım olmadığını' belirten galeri tarafından yapılan açıklamada "Bu sezon Wellington Şehir Galerisi'nin çatısında sizi izliyor olacak" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada ise heykelle ilgili olarak çok sayıda yorum yapıldı.

Bu yeni eser şehir sakinleri tarafından genellikle korkunç bulunurken, bir Christchurch sakini ise "Yani, yüzü olan el artık Christchurch'da değil, ve dürüst olmak gerekirse onu özleyeceğim, ama şimdi Wellington o şeyin getirdiği saf terörü hissedebilir" ifadelerini kullandı.