'İmran Han, Hindistan'ın Keşmir hamlesini önceden biliyordu ama hiçbir şey yapmadı, çünkü çok zayıf'

New Indian Express tarafından aktarılan habere göre Reham Han, “Keşmir’in ucuza gittiğini söyleyebilirim” dedi.
Habere göre Han şu ifadeleri kullandı; “Başbakanınız İmran Han, Keşmir ile ilgili açıklama yapacağı gün, ‘Onun (Hindistan Başbakanı Narendra Modi) bunu yapacağını biliyordum’ dedi. Imran, ‘Onunla Bişkek’te görüştüğümde (Haziran ayındaki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında) bunu biliyordum ve bana karşı çok kabaydı’ dedi. Tüm bunları bildiğiniz halde hiçbir şey yapmıyorsanız, herhangi bir şey yapma kapasiteniz yok ya da çok zayıfsınız demektir.”
İLK KEZ SUÇLAMIYOR
Bu, Reham Han’ın eski eşine yönelik ilk eleştirisi değil. Haziran ayında verdiği bir röportajda İmran Han’ın ordu için ‘ideal bir kukla’ olduğunu söylemiş ve pek çok karmaşık mesele hakkında bilgisi olmadığını savunmuştu.
Geçen sene de İmran Han’ın siyasi ve özel hayatına ilişkin pek çok müstehcen iddiaya yer verdiği bir hatıra kitabı kaleme almıştı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ: KEŞMİR
Son olarak Hindistan'ın, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü 5 Ağustos'ta kaldırmasıyla gerilim bir kez daha tırmandı.
Pakistan, Hindistan'ın tek taraflı adımının ardından ticari ilişkileri askıya aldı, Hindistan büyükelçisini de sınır dışı etti.
Pakistan, Hindistan’ı uluslararası hukuku ihlal etmekle ve etnik temizlikle suçluyor; Yeni Delhi ise bölgenin ‘eski ihtişamına kavuşacağını ve yeniden gelişeceğini’ savunuyor.
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