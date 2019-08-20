Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü

Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü. Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu. Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi.



Sözcü, Hindistan'ın saldırısında aralarında 7 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini de söyledi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.

Pakistan Army’s befitting response to Indian CFVs in Tatta Pani Sector along LOC. Indian fire had martyred 3 civilians including 7 years old boy. Pakistan Army targeted Indian posts. 6 Indian soldiers including an officer killed, many injured 2 bunkers destroyed. — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 20, 2019