Nazarbayev, bestelediği şarkı için klip çekti

Kazakistan Cumhutiyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in basın dairesi tarafından, eski liderin kendi yaptığı bestesine çektiği klibi yayınlandı.

Aynı zamanda kliple birlikte, Nazarbayev’in çocukluğunun geçtiği Kazakistan’ın güzelliğinin, gittiği hiçbir ülkeninki ile kıyaslanamayacağı yönündeki sözleri de paylaşıldı.

Videoda Nazarbayev, dağlarda yürürken görülüyor. Aynı zamanda klipte eski cumhurbaşkanının torunlarıyla olduğu görüntülere de yer verildi.

Basında yer alan haberlere göre, şarkının sözleri de Nazarbayev tarafından yazıldı. Şarkının girişinde eski cumhurbaşkanı solo bir performans sergiliyor olsa da, ilerleyen dakikalarda profesyonel bir ses sanatçısının da kendisine vokal yaptığı duyuluyor.