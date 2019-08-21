Japonya'da saate 280 kilometre hızla giden tren, kapısı açık sefer yaptı

Japonya'da 340 yolcuyu taşıyan bir hızlı trenin saatte 280 kilometre hızla hareket ederken bir süre kapısı açık sefer yaptığı ortaya çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, East Japan demir yolu şirketinden yapılan açıklamada, Sendai şehrinden başkent Tokyo'ya yaptığı sefer sırasında bir hızlı trenin kapısının 40 saniye boyunca açık kaldığı, olayda yolculardan zarar gören olmadığı belirtildi.

Makinist, sorunun, bir temizlik görevlisinin, kapıları açıp kapayan cihazı kapatmayı unutmasından kaynaklandığını ifade etti.

Kondüktörün, dokuzuncu kapının açık olduğuna dair göstergeler üzerine treni Shibata şehrindeki bir tünelde acilen durdurduğu ve 15 dakika süren kontrolün ardından trenin sefere devam ettiği belirtildi.

Bullet train in #Japan ran with open door at 280 kmh, none injured https://t.co/QK7HrEP5WU pic.twitter.com/NBN53ftt6P — The Straits Times (@STcom) August 21, 2019

​Trende yaklaşık 340 yolcunun bulunduğu ancak kimsenin kapıya yakın durmaması sayesinde yaralanan olmadığı ifade edildi.

Hızlı trenin varış noktasına 19 dakika geç ulaştığı, sorunun 7 hızlı tren seferini 28 dakikaya kadar geciktirdiği ve yaklaşık 3 bin 300 yolcuyu etkilediği bildirildi.

Japonya'nın 'Shinkansen' isimli hızlı trenleri saatte 320 kilometre hız yapabiliyor.