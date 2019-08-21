Çin: İçişlerine dışarıdan müdahaleleri önlemek için Rusya’yla işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang’ın açıklamasına göre, Moskova ve Hong Kong’daki eylemlerde yabancı ülkelerin dışarıdan müdahalesinden şüphe duyan Pekin, müdahaleleri önlemek için Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in yabancı ülkelerin içişlerine müdahale etmesine engel olmak amacıyla Rusya’yla işbirliğini geliştirmek niyetinde olduğunu açıkladı.

Geng’in açıklaması, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Moskova’da 3 Ağustos’ta yapılan izinsiz yürüyüşün güzergâhın detaylı biçimde verildiği tweet’inin ardından geldi.

Aynı zamanda Geng, Moskova’daki izinsiz gösteriler sırasında Rusya hükümetinin kamu düzenini sağlamak adına attığı adımları tamamen hukuka uygun bulduğunu da dile getirdi.

Geng, “Rus hükümetinin de belirttiği gibi bu durum, başkalarının içişlerine müdahale ve büyük güç hegemonyasının klasik bir örneği” dedi.

Çin hükümeti, daha önceleri de pek çok kez Hong Kong’daki Çin karşıtı eylemlerle ilgili ABD’yi suçlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın ABD ve Almanya yönetimine diplomatik ve basın kuruluşlarının Moskova'daki izinsiz gösteriler hakkında bilgi aktarımı yaparken Rusya’nın içişlerine yönelik müdahale girişimlerine ilişkin veriler sunacağını söylemişti.