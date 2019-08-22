Güney Kore, Çin ve Japonya dışişleri bakanlarından 'üçlü işbirliği' mesajı

Kore Yarımadası'nda barış süreci ve uluslararası serbest ticaret gibi bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, liderler ülkeleri arasında üçlü bir işbirliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.
Görüşmeyi değerlendiren Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, "Üç ülke arasındaki iş birliği ikili ilişkilerden etkilenmeden ilerlemeli. Bu, Kore Yarımadası'nda barışa ve serbest ticaretin güçlendirilmesine katkı sağlar" açıklamasında bulundu.
Ülkeler arasındaki sorunlarını diyalog ve iş birliği yoluyla yapıcı şekilde ele alınmasının gerekliliğine değinen Çin Dışişleri Bakanı Wang ise, üç ülke arasındaki iş birliğinin küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu söyledi. Wang, ikili ilişkilerdeki sorunların üçlü iş birliğini etkilememesi temennisini dile getirdi.
Üç ülkenin, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek bir üçlü zirve için birlikte çalışma ve bölgesel serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda anlaştığı öğrenildi.
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