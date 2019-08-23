Kuzey Kore: ABD'nin askeri eylemleri yeni bir soğuk savaşı tetikliyor

Kuzey Kore’nin müzakere yoluyla tüm sorunları çözme konusundaki tutumunun değişmediği belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin askeri tehditler içeren diyaloglarla ilgilenmediği aktarıldı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ayrıca Güney Kore’nin ABD'den F-35 savaş uçakları gibi yüksek teknolojili askeri techizatlar satın alma girişimlerini de 'ağır provokasyonlar' olarak nitelendirdi.
ABD VE KUZEY KORE, MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAYABİLİR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, menzili 500 kilometreden fazla orta ölçekli bir seyir füzesinin test edildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son olarak haziran ayında Kore sınırında bir araya gelerek müzakereleri yeniden başlatma kararı almıştı.
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