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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi

    Hindistan Başbakanı Modi, 6 ay sonra ilk kez Pakistan hava sahasını kullandı

    © REUTERS / Adnan Abidi
    Asya & Pasifik
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    Haziran ayında Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için yaptığı seyahatte Pakistan hava sahasını kullanmayı reddeden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G7 zirvesi için Fransa'ya yaptığı seyahatte Keşmir krizi ile ilişkilerin gerildiği Pakistan'ın hava sahasını kullanmayı tercih etti.

    Pakistan ile Hindistan arasındaki ilişkilerde Keşmir krizi nedeniyle yeniden gerginlik hakim olurken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den şaşırtıcı bir adım geldi.

    © AFP 2019 / HO
    'İmran Han, Hindistan'ın Keşmir hamlesini önceden biliyordu ama hiçbir şey yapmadı, çünkü çok zayıf'

    Yaklaşık 2 ay önce Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için Kırgızistan'a yaptığı seyahatte İslamabad'ın onayının olmasına rağmen Pakistan hava sahasını kullanmayı reddeden Modi, bu tutumunu değiştirdi. Hindistan Başbakanı'nın G7 zirvesi için Fransa'ya yaptığı seyahatte Pakistan hava sahasını kullandığı bildirildi.

    Modi'nin seyahat ettiği Air India One uçağının yerel saatle 12:12'de başkent Yeni Delhi'den kalkış gerçekleştirerek Pakistan hava sahasına girdiği, Lahor ve güney İslamabad semalarından geçtiği belirtildi.

    Tartışmalı Cemmu Kaşmir bölgesinde Hint askerlerini hedef alan ve en az 40 Hint askerinin öldüğü Pulwama saldırısını takiben, Hindistan uçakları 26 Şubat'ta Pakistan sınırları içerisindeki Balakot bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. İki ülke arasında büyük bir krize neden olan olay nedeniyle Pakistan, hava sahasını tüm uçuşlara kapatmıştı. Hava sahasındaki uçuş engelini kademeli olarak kaldıran İslamabad yönetimi, Temmuz ayında hava sahasını tüm uçuşlara yeniden açmıştı.

    Modi'nin bu seyahati, Balakot krizinden bu yana komşusu Pakistan'ın hava sahasını kullandığı ilk seyahat olarak kayıtlara geçti.

    PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN, 'ARTIK HİNDİSTAN İLE KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK' DEMİŞTİ

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
    Pakistan Başbakanı Han: Hindistan'ın nükleer cephaneliği dikkate alınmalı

    Söz konusu gelişme, New York Times'a verdiği röportajda Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal eden Hindistan ile konuşmanın bir anlamı olmadığı, Yeni Delhi yönetimiyle diyaloğa girme çabalarının sonuçsuz kaldığı yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

    Han, "Hindistan ile konuşmanın bir anlamı yok. Demek istediğim, konuşmam gerektiği kadar konuştum. Maalesef, şu an geriye baktığımda, barış ve diyalog için yaptığım tüm girişimleri taviz verme olarak algıladılar" ifadesini kullanmıştı. Diyalog çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan İmran Han, "Artık yapabileceğimiz bir şey yok" demişti.

    Hindistan'ın Keşmir'de bir yanıltma harekatı düzenleyerek Pakistan'a karşı askeri eylemlerini meşrulaştırmaya çalışacağından endişelendiklerini kaydeden Han, böyle bir durumda karşılık vereceklerini dile getirmişti.

    Başbakan İmran Han, "İki nükleer silaha sahip ülkeye bakıyorsunuz, her şey olabilir. Tansiyon yükselebilir ve bu dünya için korkutucu bir durum olur." ifadesini kullanmıştı.

     

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    Etiketler:
    Balakot, İmran Han, Pakistan-Hindistan gerilimi, hava sahası, G7, G7 Zirvesi, Fransa, Şangay İşbirliği Örgütü, Kırgızistan, Narendra Modi, Pakistan, Hindistan
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