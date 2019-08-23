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    Maldivler Devlet Başkanı Abdulla Yamin Abdül Gayyum

    Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısından 'yolsuzluk' itirafı: Halk paralarını geri almalı

    © REUTERS / Waheed Mohamed
    Asya & Pasifik
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    Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb, bu ayın başında tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede, ülkenin eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un 'yolsuzluk işlerinde suç ortağı' olduğunu belirtti.

    Adeeb, çıkarıldığı Ceza Mahkemesinde devlet tanığı olmayı ve tüm bilgileri ifşa etmeyi kabul ettiğini dile getirerek, Gayyum'un tavsiyesi üzerine yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu itiraf etti.

    Maldivler'in başkenti Male
    © AFP 2019 / Roberto SCHMIDT
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    Gayyum'un yolsuzluk işlerinde suç ortağı olduğunu kaydeden Adeeb, turizm tesisi gelişimi için kiralanan adayla ilgili anlaşmadan bir milyon dolar aklandığını belirtti.

    Adeeb, bu paranın eski patronunun banka hesabına transferini Devlet Başkanının bildiğini, daha sonra söz konusu meblağın Gayyum'un hesabına gönderildiğini söyledi.

    Mahkemede açıkladıkları sebebiyle ceza almayı umursamadığını kaydeden Adeeb, "Halk paralarını geri almalı." ifadesini kullandı. 

    Öte yandan mahkeme, Gayyum ve Adeeb'in 2016'dan bu yana ilk defa birbirleriyle yüzleştiğini duyurdu. 

    HİNDİSTAN SIĞINMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

    Adeeb, bu ayın başında Hindistan'ın güneyindeki Tuticorin Limanı'na tekneyle gelmiş ve sığınma talep etmişti. Hindistan, Adeeb'in talebini geçerli belgeleri olmadığı gerekçesiyle reddetmişti. 

    Hindistan'ın ülkesine iade ettiği Adeeb'in tutuklandığı bildirilmişti.

    © REUTERS / Jose Cabezas
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    PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

    Maldivler polisi, "devletin parasını zimmetine geçirmek" suçundan sorgulanması gereken Adeeb'in emniyete gelmediğini, ülkeden kaçtığını açıklamıştı.

    Adeeb'in pasaportuna, dahil olduğu davalar nedeniyle el konulmuştu.

    Yüksek Mahkeme, Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlediği ve yolsuzluk suçlamalarıyla Adeeb'e verilen 33 yıl hapis cezası kararını mayısta bozmuştu.

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    Etiketler:
    Yolsuzluk, Yamin Abdül Gayyum, Maldivler
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