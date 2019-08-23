'Floccinaucinihilipilification' mı? O da ne demek? Hindistan Merkez Bankası'na sorun

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkenin tarihteki en iyi dönemini yaşadığı ve yeni Hindistan'ı inşa ettiklerinden söz ederken, git gide basan ekonomik durgunlukla uğraşan devletin para politikaları yetkilileri ne diyeceklerini şaşırdı.

Hindistan'da para politikalarını kontrol ederek gösterge faiz oranını belirleyen Para Politikası Komisyonu'nun (MPC) üyesi Shri Chetan Ghate komisyon üyelerine şöyle seslendi:

"Ekonomik büyüme tahminleri maalesef azımsanmayacak şekilde floccinaucinihilipilification konusu oldu. Buna rağmen büyüme muhtemelen yeniden toparlayacaktır."

Haberi okuyanlar 'floccinaucinihilipilification' kelimesinin uydurma olduğu hissine kapıldı. Aslında 18. yüzyıldan kalma bir iktisat terimiydi. Ama ekonomi uzmanları bile kafalarını kaşıyıp sözlüklere bakmak zorunda kaldı.

'Floccinaucinihilipilification' bir şeyi değersiz tahmin etme alışkanlığına deniliyor, yani bir tür değersizleştirme eylemi.

Ancak uzunluğundan ve telaffuz zorluğundan ötürü kelime 18. yüzyılın tozlu kitaplarında kalmıştı. Ta ki Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin tam tersine ekonomik durgunluktan söz etmek zorunda kalan ekonomi profesörü Ghate tarafından dile getiriline dek.

Hindistan İstatistik Enstitüsü üyesi de olan Ghate'den bayrağı devralan Merkez Bankası (RBI) Başkanı Shaktikanta Das, komisyona şöyle hitap etti:

"Demiyorum ki, panglosyan bir yüz ifadesi takınıp her zorluğu gülümseyerek geçiştirelim."

#RBI does a #Tharoor !! RBI Says- estimates of economic growth in India have unfortunately been subject to a fair degree of

" floccinaucinihilipilification." Notwithstanding this, growth is likely to pick up.” @ShashiTharoor#ShashiTharoor 🤗😁😄https://t.co/UZgXu0JQ37 — Jaishree Misra (@top_gun55) August 22, 2019

Anadili İngilizce olanların bile aşina olmadıkları "panglossian" kelimesi naiflik, mantıksızlık derecesinde iyimser anlamına geliyor.

Ve Profesör Pangloss'dan geliyor. Kendisi, Fransız filozof Voltaire'in 1759 tarihli 'Candide, ou l’Optimisme' (Candide ya da İyimserlik) adlı mizahi eserinden bir karakter.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'da MPC'ye başkanlık da eden Merkez Bankası Başkanı'nın ve bir MPC üyesinin tedavülden kalkmış sözcüklerle eveleyip gevelemeleri, elbette ki medyanın diline düştü.

Özellikle 'floccinaucinihilipilification', ekonomi programlarının gündemi haline geldi.

'Floccinaucinihilipilification' ne demektir, nasıl telaffuz edilir, ABD'nin bir numaralı ekonomi kanalı Bloomberg'i dahi uzun uzun meşgul etti.

Uzmanlar, 2019'a ekonomik yavaşlamayla giren Hindistan'ın yılın devamında daha da durgunlaşmasını bekliyor.