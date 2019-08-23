ABD, Afganistan’da savaş için harcadığı parayı barışçıl amaçlarla kullansaydı neler yapılabilirdi?

ABD Başkanı Donald Trump ise Afganistan konusundaki tepki çeken açıklamalarını sürdürerek, 19 Ağustos’ta Afganistan’ın terörün laboratuvarı olmasını istemediğini belirtti.
Sputnik, ABD’nin savaş sırasında her ay harcadığı 4 milyar dolarla Afganistan’da hangi altyapısal değişiklikleri yapabileceğini hesapladı:
1- Okul: Afganistan’da bir okulun inşaat maliyeti yaklaşık 250 bin dolar. ABD’nin harcadığı 4 milyar dolarla her ay 16 bin okul yapılabilirdi.
“After the construction of the new building, we now learn in a safer environment,” says Nahida, a student at the Matoon Sarnakot Secondary School in Khost province, #Afghanistan. What does this mean for #Afghanistan https://t.co/WLSGfXGsgM pic.twitter.com/hd9l3jXH6z— World Bank (@WorldBank) January 15, 2018
2- Yol ve tünel: Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyindeki Salank tünelinin (Hindikuş Dağları’ndaki, kuzey ve güney bölgelerini bağlayan stratejik bir karayolu tüneli. Sovyet uzmanlar tarafından inşa edilmişti. Sputnik) yenilenmesi ve yeniden inşası gibi çalışmaların maliyeti 1 milyar dolar. Yani bu parayla tünel, 4 kez yeniden inşa edilebilirdi.
Afghanistan signs $205m road construction project with a Chinese firmhttps://t.co/cp1oowc1mV pic.twitter.com/0YIqNtL13B— Khaama Press (KP) (@khaama) January 8, 2017
3- Uçak: Bir uçağın fiyatı yaklaşık 140 milyon dolar. Afganistan hükümeti, harcanan bu parayla 28 adet yeni Boeing 737 MAX10 satın alabilirdi.
4- Darul Aman Sarayı: Sarayın restorasyonunun maliyeti yaklaşık 16 milyon dolar. ABD’nin savaşta harcadığı parayla saray 250 kez restore edilebilirdi.
Ghani says “Darulaman Palace is a symbol of our pride, freedom and identity and this identity gives morale to our security forces to resist against the enemies of the country”. pic.twitter.com/NoRn91piAT— TOLOnews (@TOLOnews) August 21, 2019
5- Yerel yardım: Ülkedeki 398 ilçeden her birine her ay yaklaşık 10 milyon dolar yardım yapılabilirdi.
6- Asker maaşı: Afganistan askerlerinin her biri ayda 23 bin dolar maaş alabilirdi.
7- İnsani yardım: Afganistan’da yaklaşık 32 milyon kişi yaşıyor. Her bir vatandaşa her ay 125 dolar yardım yapılabilirdi.
In June, @WFP & partners reached 7⃣8⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣ people in need of assistance across #Afghanistan 🇦🇫 with 6⃣,6⃣4⃣7⃣ metric tons of #food & 💲1⃣.2⃣ million in cash transfers to cover families' food needs.— Zlatan Milišić (@ZMilisic) July 17, 2019
More here: https://t.co/iaXtLc0NnH pic.twitter.com/IfwMQpB3eU
8- Demiryolları: 1 kilometrelik demiryolunun inşası için 2 milyon dolar gerekiyor. 4 milyon dolarla her ay 2000 kilometre demiryolu inşa edilebilirdi.
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