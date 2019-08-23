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    Afganistan'da restorasyonu tamamlanan Darul Aman Sarayı'nın açılış töreni

    ABD, Afganistan’da savaş için harcadığı parayı barışçıl amaçlarla kullansaydı neler yapılabilirdi?

    © Sputnik / Afganistan Cumhurbaşkanlığı
    Asya & Pasifik
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    ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı Tulsi Gabbard, ABD’nin Afganistan’daki varlığının aylık 4 milyar dolara mal olduğunu söyledi. Sputnik, ABD’nin savaş sırasında her ay harcadığı 4 milyar dolarla Afganistan’da hangi altyapısal değişiklikleri yapabileceğini hesapladı.

    Afganistan'daki ABD birlikleri
    © AFP 2019 / Romeo Gacad
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    ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Gabbard, ülkesinin Afganistan'da harcadığı bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu milyarlarla hastalarımızla ilgilenmek, öğretmenlerimizi desteklemek için, halkımıza kalacak yer, eğitim ve başka ihtiyaçların temini için neler yapabilirdik, düşünün. Paramızın boş yere harcanmasına ve giderek daha az güvende olmamıza yol açan savaşları sonlandıracağım” ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise Afganistan konusundaki tepki çeken açıklamalarını sürdürerek, 19 Ağustos’ta Afganistan’ın terörün laboratuvarı olmasını istemediğini belirtti.

    Sputnik, ABD’nin savaş sırasında her ay harcadığı 4 milyar dolarla Afganistan’da hangi altyapısal değişiklikleri yapabileceğini hesapladı:

    1- Okul: Afganistan’da bir okulun inşaat maliyeti yaklaşık 250 bin dolar. ABD’nin harcadığı 4 milyar dolarla her ay 16 bin okul yapılabilirdi.

    2- Yol ve tünel: Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyindeki Salank tünelinin (Hindikuş Dağları’ndaki, kuzey ve güney bölgelerini bağlayan stratejik bir karayolu tüneli. Sovyet uzmanlar tarafından inşa edilmişti. Sputnik) yenilenmesi ve yeniden inşası gibi çalışmaların maliyeti 1 milyar dolar. Yani bu parayla tünel, 4 kez yeniden inşa edilebilirdi.

    3- Uçak: Bir uçağın fiyatı yaklaşık 140 milyon dolar. Afganistan hükümeti, harcanan bu parayla 28 adet yeni Boeing 737 MAX10 satın alabilirdi.

    4- Darul Aman Sarayı: Sarayın restorasyonunun maliyeti yaklaşık 16 milyon dolar. ABD’nin savaşta harcadığı parayla saray 250 kez restore edilebilirdi.

    5- Yerel yardım: Ülkedeki 398 ilçeden her birine her ay yaklaşık 10 milyon dolar yardım yapılabilirdi.

    6- Asker maaşı: Afganistan askerlerinin her biri ayda 23 bin dolar maaş alabilirdi.

    7- İnsani yardım: Afganistan’da yaklaşık 32 milyon kişi yaşıyor. Her bir vatandaşa her ay 125 dolar yardım yapılabilirdi.

    8- Demiryolları: 1 kilometrelik demiryolunun inşası için 2 milyon dolar gerekiyor. 4 milyon dolarla her ay 2000 kilometre demiryolu inşa edilebilirdi.

     

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    Etiketler:
    savaş, Tulsi Gabbard, Afganistan, ABD
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