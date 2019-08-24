Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne yeni füze atışı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Hamgyong bölgesinden Japon Denizi'ne iki 'tanımlanamayan' füze atışı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Yonhap haber ajasının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirdi.

Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordumuz ilave atışlara karşı durumu izliyor ve teyakkuz halini sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin son füze atışlarının, geçtiğimiz aylarda meydana gelen kısa menzilli balistik füze denemelerinin bir parçası olduğu düşünülüyor.