Çin, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosloğu çalışanını serbest bıraktı

Hong Kong sınırındaki Şıncın kenti emniyet yetkilileri, "kamu güvenliği yasasını çiğnemekten" 15 gün gözaltında olan İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun ticaret ve yatırım birimi çalışanı Simon Cheng'in serbest bırakıldığını duyurdu.

İngiliz yetkililer, Cheng'in salıverilmesini doğruladı.

Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi, salı günü sosyal medyada yaptıkları açıklamada, Cheng'in 8 Ağustos'ta iş gezisi için Şıncın'a gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade etmişti.