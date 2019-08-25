Kuzey Kore, yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma sistemini denedi

Kim, yeni füze fırlatma sisteminin 'gerçekten büyük bir silah' olduğu yorumunu yaptı.
Devlet Başkanı Kim, Kuzey Kore'nin artan askeri tehditler ve hasım güçlerin saldırgan baskısı karşısında stratejik ve taktiksel silahlar geliştirmeye hızlanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.
North Korea tested a new large-caliber multiple rocket launch system (MRLS) on Saturday, North Korea media revealed on Sunday, with DPRK leader Kim Jong Un overseeing the launch.— NK NEWS (@nknewsorg) August 25, 2019
(Photo: Rodong Sinmun page 1-2)
https://t.co/QuUl9E7AIh pic.twitter.com/aXhhH3Z9Hd
ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kim'in kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık" ifadelerini kullanmıştı.
Son deneme, Pyongyang'ın 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 7. deneme oldu. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin füze denemesini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığını belirtiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)