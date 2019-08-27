Pentagon, Çin'i 'zorbalık' ve 'kurallara dayalı uluslararası düzeni çiğnemekle' suçladı

Açıklamada, "Çin, Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin, Çin'in barışçıl kalkınma yoluna sadık kalacağı Shangri-La Diyaloğu'ndaki taahhüdüyle doğrudan çelişen şekilde Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde uzun zamandır süren petrol ve gaz faaliyetlerine zorlayıcı müdahalesine devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Pentagon, açıklamasında ayırca "Pekin'in zorbalık taktiklerini koruyarak komşularının güvenini veya uluslararası toplumun saygısını kazanmayacağını" belirtti.
Diğer yandan açıklamada, Çin'in eylemlerinin, kendi güvenilirliği konusunda "ciddi şüpheler doğurduğu" öne sürüldü.
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