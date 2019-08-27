Çin asıllı Avustralyalı yazar Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Dr. Yang'ın 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de zor şartlar altında alıkonulduğunu belirten Bakan Payne, "Hükümet, Avustralya vatandaşı ve akademisyen Dr. Yang Hıngcün'ün 23 Ağustos'ta casusluk şüphesiyle resmen tutuklandığını ve cezai olarak gözaltında tutulmaya devam edeceğini öğrenmekten çok endişe duyuyor ve hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.
Tutuklanmayla ilgili Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerin devam ettiğini bildiren Payne, "Yang'ın sağlığı ve tutulduğu koşullar hakkında ciddi endişelerimiz var. Bunları Çin yetkililerine açıkça ifade ettik" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Guangcou’ya gitmesinden itibaren kendisinden haber alınmayan Dr. Yang'ın ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karıştığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu bildirmişti.
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