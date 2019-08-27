Çin asıllı Avustralyalı yazar Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de alıkonulan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'ün, 23 Ağustos'ta casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, Ocak 2019'da New York'tan Çin'in Guangcou kentine gidişinden itibaren ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınan Dr. Yang Hıngcün'ün durumu hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Dr. Yang'ın 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de zor şartlar altında alıkonulduğunu belirten Bakan Payne, "Hükümet, Avustralya vatandaşı ve akademisyen Dr. Yang Hıngcün'ün 23 Ağustos'ta casusluk şüphesiyle resmen tutuklandığını ve cezai olarak gözaltında tutulmaya devam edeceğini öğrenmekten çok endişe duyuyor ve hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.

Tutuklanmayla ilgili Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerin devam ettiğini bildiren Payne, "Yang'ın sağlığı ve tutulduğu koşullar hakkında ciddi endişelerimiz var. Bunları Çin yetkililerine açıkça ifade ettik" dedi.

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Dr. Yang Hıngcün’ün, Çin vatandaşı eşi Yuan Rui Cuan ve üvey oğluyla Çin’e gittiği açıklanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Guangcou’ya gitmesinden itibaren kendisinden haber alınmayan Dr. Yang'ın ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karıştığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu bildirmişti.