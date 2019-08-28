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17:59 28 Ağustos 2019
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    Necip Rezak, 1MDB davasının görüldüğü Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi'de

    Malezya'da eski başbakan hakkındaki en büyük yolsuzluk davası: Avukatlarına göre Necip'i kandırmışlar

    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Asya & Pasifik
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    Seçim hezimetiyle iktidardan giden ve kendi kurduğu devlet fonu 1MDB'den milyarlarca dolar hortumlamaktan yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkındaki bir dizi davanın en büyüğü başladı. 

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın ilk davası nisanda başlamıştı, bugün başlayan ikinci dava, 2011-14 arasındaki yasadışı para transferleriyle 550.8 milyon dolar almasına ilişkin. 21 kara para aklama ve 4 gücün kötüye kullanılması suçlamasını içeriyor.

    İlk duruşmada savcılar, Necip'in 1MDB'yi şatafat ve keyfi harcamalar için suistimal ettiğini, devlet fonunun soyulduğunu örtbas için gücünü kötüye kullandığını ve yargılanmaktan kaçmak için mevkisinden faydalandığını söyledi. 

    Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi'de görülen davanın açılış konuşmasını yapan Savcı Gopal Sri Ram, eski başbakan için "Amacı kendisini zengin etmekti. Soruşturmanın gidişatına müdahale etti, kendi suç eylemlerini örtbas etmek için etkin adımlar attı" dedi. 

    Necip'in 2009'da kurduğu 1MDB'den Malezyalı ve ABD'li yetkililere göre 4.5 milyar dolar hortumlandı. 

    1MDB ve diğer devlet kurumlarındaki kayıplarla ilgili hakkında 42 suçlama bulunan eski başbakan, hiçbir yanlış yapmadığını ve hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor. 

    Low Taek Jho'nun yatı
    © AP Photo / Yoan Ari
    Malezyalı firari iş adamının açık artırmaya çıkarılacak yatı için fiyat belirlendi

    Savcılara göre tek başına hareket etmeyen Necip, pek çok yasadışı para transferini jet hızıyla gerçekleştirmek için firari finansçı Low Taek Jho (Jho Low) ile işbirliği yaptı. 

    1MDB davasındaki merkezi rolü nedeniyle ABD ve Malezya'da hakkında iddianame çıkarılmış olan Low da suçlamaları inkar ederken nerede saklandığı bilinmiyor.

    Gopal, duruşmada eski başbakandan "Sanığı aynanın önüne koyun, yansımasında Jho Low'u göreceksiniz,  Jho Low'u aynanın önüne koyun yansımasında sanığı göreceksiniz" diye söz etti.

    Necip'in avukatları ise 1MDB ile ilgili işlemlerde eski başbakanın başta Jho Low olmak üzere birçok kişi tarafından yanlış yönlendirildiğini ve kandırıldığını savundu. 

    Goldman Sachs
    © REUTERS / David Gray/File Photo
    Malezya'dan Goldman Sachs'a suç iddianamesi

    Çok karışık para transferleri sırasında fon oluşturma işlemlerinde Goldman Sachs da önemli rol oynamış durumda. 

    Kayıp paralar lüks emlak, özel uçak, Van Gogh ve Monet tabloları almaya ve Hollywood'un sükseli bir filmine yatırım yapmaya da gitmiş gözüktüğünden, ABD'de de 1MDB soruşturması var. 

    1MDB skandalını 2015 yılında Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ABD dünyaya duyurmuştu. O dönemde hakkındaki soruşturmaların hepsinden aklanan Necip, 2018'de seçim hezimetine uğramasının ardından yeni iktidarın açtırdığı soruşturmalar sonucunda yargılanmaya başlandı. 

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