Çin ordusundan Hong Kong'da rotasyon

Çin askerlerini taşıyan bir grup askeri kamyon ve geminin rutin bir rotasyon görevi için 3 aydır protestoların sürdüğü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne girdiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) askerlerini taşıyan kamyonlar ve donanma gemisi, rutin rotasyon görevini icra etmek üzere Şıncın kentindeki Huanggang Limanı'ndan Hong Kong'a yerel saatle 04.00 sularında girdi.

Askeri kamyon ve donanmanın kaç asker taşıdığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, söz konusu nöbet değişiminin, Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredildiği 1997'den bu yana 22'ncisinin başladığı ifade edildi.

Şinhua tarafından paylaşılan fotoğraflarda en az 5 zırhlı araç, 3 askeri kamyon ve bir donanma gemisi görülüyor.

ÇHKO'nun Hong Kong Garnizonu, bölgenin Çin'e devir sürecinde kurulmuştu. Kentin Admiralty bölgesinde bulunan garnizonda 5 bin askerin yer aldığı tahmin ediliyor.

Hong Kong Garnizonu, merkezi Guangcou'da bulunan Guangdong Güney Saha Komutanlığı'na bağlı faaliyet gösteriyor.