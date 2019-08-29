Duterte'den İzlanda'ya: 6 aya kadar kürtaja izin verip fetüsü katleden buz yiyici beyazlar, utanmadan benimle uğraşıyor

YİNE KÜFRETTİ
Tarım reformuyla ilgili konuşmasında doğum kontrolü yöntemlerine erişimden söz ederken aniden konuyu İzlanda'ya getiren Duterte, İzlanda halkından 'buz yiyen beyazlar' diye söz etti.
'BUZDAN BAŞKA BİR ŞEY YEMİYORLAR'
Kuzeyin küçük ada ülkesinin mayıs ayında yasal kürtaj süresini hamileliğin 16. haftasından 22. haftasına çıkaran yasayı kabul etmesine atıf yapan Duterte "İzlanda, 6 aylıkken fetüsün annenin rahminde katledilmesine izin veriyor. O..... çocuğu" diyerek şöyle devam etti:
"İzlanda buzdan başka bir şey yemiyor. Beyazların gerçekten utanması yok ve bana ne yapacağımı öğretmeye kalkışıyorlar."
'UMARIM ZAMANDA DONARSINIZ'
"Sonsuza dek buz içinde olacağınız için üzgünüm. Umarım zamanda donarsınız."
BM SORUŞTURMASI SONUCUNDA RAPOR YAYIMLANACAK
İzlanda'nın temmuz ayında sunduğu karar tasarısının BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilmesiyle 74 yaşındaki Filipinler liderinin iç politikasının temel taşını oluşturan 'uyuşturucuyla savaş', tam teşekküllü soruşturma kapsamına alındı.
BM, Filipinler'den, BM ofisleri ve mekanizmalarıyla işbirliği yaparak ülkeyi ziyaret etmelerinin kolaylaştırılmasını ve her türlü gözdağı ve misilleme eyleminden kaçınmasını talep etti.
FİLİPİNLER'DE KÜRTAJ YASAK
Duterte'nin İzlanda'ya ilk tepkisi "Sizin sorununuz sizde çok fazla buz olması, gecenizin gündüzünüzün belli olmaması. Suçtan anlamazsınız" dedi.
Nüfusunun yüzde 80'i Katolik olan Filipinler'de kürtaj yasal değil.
Sanıldığının aksine İzlanda yazın sıcak günler görüyor ve buzla kaplı değil.
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