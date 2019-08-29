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19:57 29 Ağustos 2019
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    Filipinler lideri Rodrigo Duterte

    Duterte'den İzlanda'ya: 6 aya kadar kürtaja izin verip fetüsü katleden buz yiyici beyazlar, utanmadan benimle uğraşıyor

    © REUTERS / Ezra Acayan
    Asya & Pasifik
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    Filipinler lideri, binlerce yargısız infaza imza attığı 'uyuşturucuyla savaşın' BM soruşturmasına konu olmasına yol açan İzlanda'ya bu kez 22. haftaya dek kürtajın yasal olması üzerinden yüklendi.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Czar Dancel
    Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki: 'Suçtan anlamazsınız'
    Filipinler'de 'uyuşturucuyla savaş' adı altında 3 yılda 27 binden fazla can alan yargısız infazlara imza atan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kendisini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ederek soruşturma konusu yapılmasını sağlayan İzlanda'ya yine iğneleyici eleştirilerini sıraladı.

    YİNE KÜFRETTİ

    Tarım reformuyla ilgili konuşmasında doğum kontrolü yöntemlerine erişimden söz ederken aniden konuyu İzlanda'ya getiren Duterte, İzlanda halkından 'buz yiyen beyazlar' diye söz etti. 

    'BUZDAN BAŞKA BİR ŞEY YEMİYORLAR'

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © AFP 2019 / ACE MORANDANTE
    Duterte kendisini BM'ye şikayet eden İzlanda'yla ilişkileri kesebilir

    Kuzeyin küçük ada ülkesinin mayıs ayında yasal kürtaj süresini hamileliğin 16. haftasından 22. haftasına çıkaran yasayı kabul etmesine atıf yapan Duterte "İzlanda, 6 aylıkken fetüsün annenin rahminde katledilmesine izin veriyor. O..... çocuğu" diyerek şöyle devam etti:

    "İzlanda buzdan başka bir şey yemiyor. Beyazların gerçekten utanması yok ve bana ne yapacağımı öğretmeye kalkışıyorlar."

    'UMARIM ZAMANDA DONARSINIZ'

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Lean Daval Jr.
    Duterte 'beyaz adamlar' tarafından yargılanmak istemiyor: Aptal olmalısınız

    "Sonsuza dek buz içinde olacağınız için üzgünüm. Umarım zamanda donarsınız."

    BM SORUŞTURMASI SONUCUNDA RAPOR YAYIMLANACAK

    İzlanda'nın temmuz ayında sunduğu karar tasarısının BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilmesiyle 74 yaşındaki Filipinler liderinin iç politikasının temel taşını oluşturan 'uyuşturucuyla savaş', tam teşekküllü soruşturma kapsamına alındı. 

    BM, Filipinler'den, BM ofisleri ve mekanizmalarıyla işbirliği yaparak ülkeyi ziyaret etmelerinin kolaylaştırılmasını ve her türlü gözdağı ve misilleme eyleminden kaçınmasını talep etti.

    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
    Duterte, BM soruşturması konusunda 'rahat': Bana güzel ve rahat bir hücre verirseniz anlaşabiliriz

    FİLİPİNLER'DE KÜRTAJ YASAK

    Duterte'nin İzlanda'ya ilk tepkisi "Sizin sorununuz sizde çok fazla buz olması, gecenizin gündüzünüzün belli olmaması. Suçtan anlamazsınız" dedi. 

    Nüfusunun yüzde 80'i Katolik olan Filipinler'de kürtaj yasal değil. 

    Sanıldığının aksine İzlanda yazın sıcak günler görüyor ve buzla kaplı değil. 

    Etiketler:
    kürtaj, buz, Rodrigo Duterte, İzlanda, Filipinler
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