Hong Kong eylemcilerinin lideri tutuklandı

Hong Kong eylemlerinde faaliyet yürüten batı yanlısı 'Demosisto' örgütü, önderleri Joshua Wong'un ve bir diğer üyenin tutuklandığını iddia etti.

Hong Kong'da faaliyet yürüten ve son dönemlerde yaşanan eylemlerde öne çıkan en büyük örgütlerden biri olan 'Demosisto', liderleri Joshua Wong'un tutuklandığını iddia etti.

Yapılan açıklamada, Wong'un metroya gittiği sırada zorla özel bir araca bindirildiği ve polis merkezine götürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan Demosisto, örgütün önde gelen başka bir üyesi olan Agnes Chow'un da evinde tutuklandığını açıkladı.

Hong Kong polisi ise, Global Times'a yaptığı açıklamada Wong ile Chow'un tutuklandığını doğruladı ancak konuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı.

#Breaking: Arrests of three activist leaders indicate stricter and firmer enforcement from #HongKong police - Global Times https://t.co/7GhHJlZlj9 — Qingqing_Chen (@qingqingparis) August 30, 2019

​Joshua Wong, son dönemde ABD Konsolosluğu siyasi şefiyle yaptığı toplantının görüntülerinin sızmasıyla gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ayrılıkçı lider, kendisine yöneltilen eleştirileri "Bunda ne var, Washington'a bile gittim" şeklinde yanıtlamıştı.