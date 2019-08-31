Hong Kong'da protestolar devam ediyor: Hristiyan ve Budist tarikatlar da destek verdi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 13’üncü haftasına giren hükümet karşıtı protestolar polis yasağına rağmen devam ediyor. Eylemlere, Çin tarafından baskı gördüklerini iddia eden Hristiyan ve Budist tarikatlar destek verdi.

Hong Kong’un Wan Chai bölgesindeki bir stadyumda gün içinde toplanan binlerce kişi, polis yasağına rağmen protesto gösterisi düzenledi.

Baret, kask, dizlik, gaz maskesi ve tıbbi maske giyen binlerce protestocu “Haydi Hong Kong, özgürlük için savaş” sloganlarıyla Central Polis Karakolu’na yürüdü.

Hristiyan ve Budist inanç gruplarının üyelerinin de yer aldığı yürüyüşte kilise ilahileri seslendirildi.

Beyaz takma sakallı, geleneksel kostüm giyen ve elinde bastonuyla yürüyen biri “Bugün ben Musa’yım” diyerek protestocuların 5 talebinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Eylemciler, Central Polis Karakolu civarına gelindiğinde “Gangster Polis” şeklinde slogan attı.

Kentteki bir kilise ve hükümet binalarının etrafında süren protesto nedeniyle ara ara trafik durma noktasına geldi.

Bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR Corps da gösteri nedeniyle metroların bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini duyururken, polis bazı yolları göstericilerin geçişine kapattı.

Diğer yandan yürüyüş yapılan bazı yollarda dükkan ve mağazalar kapanırken, camında göstericilere destek yazılarının da olduğu dükkanlar gözlemlendi.

Kentte geniş çaplı protesto olarak planlanan gösteri öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong Garnizonu’na zırhlı araçlar, kamyonlar ve helikopterlerle asker göndererek, yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu.

Söz konusu rotasyon muhalif delegeler tarafından “uyarı” olarak nitelendirilirken, halk içinde rotasyonu 'normal' olarak değerlendirenler de olmuştu.

Rotasyonu takiben Çin medyası Şıncın’da polisler isyanla mücadele tatbikatları düzenlediğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları canlandıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun sopa ve molotof kokteyliyle polislere saldırma görüntüleri paylaşılmıştı.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş, ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.