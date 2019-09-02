Avustralyalı komedyene tecavüz edip öldüren saldırgana ömür boyu hapis cezası

Avustralyalı 22 yaşındaki komedyen Dixon'ın ölümü ülke genelinde tepki çekmiş, kadına karşı şiddetin önlenmesi için gösteriler düzenlenmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre saldırgan Todd, geçen yıl suçunu kabul etti.

Todd, genç kadını bir barda düzenlediği gösterisi sonrası evine yürürken takip etmiş ve evine yaklaşık 300 metre mesafede saldırmıştı. Dixon'ın cesedi bir futbol sahasında bulundu.

Hâkim, Todd hakkındaki ömür boyu hapis cezasını açıklarken saldırının 'canice olduğunu' söyledi.