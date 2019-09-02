Aydınlık gazetesi, son dönemde hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde önemli yer tutan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ilişkin "Sinciang: Kuşak-Yol'un Kalbi" isimli ek yayımladı. Ekte yer alan bir yazıda “Yeni İpek Yolu’nun kilit ülkesi Türkiye. Sincan’dan İzmir’e uzanan Yeni İpek Yolu, 2020’ye kadar fakirliğin bitirilmesi için umut vaat ediyor” denildi.

Aydınlık gazetesi, son dönemde hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde önemli yer tutan ve üzerine pek çok tartışmanın yürütüldüğü Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ilişkin özel bir ek yayımladı. "Sinciang: Kuşak-Yol'un Kalbi" isimli ekte, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amiral Cem Gürdeniz, Aydınlık Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Akkoç ve Sputnik muhabiri Elif Sudagezer dahil pek çok ismin makalesi yer aldı.

PERİNÇEK: ABD, İPEK YOLU ÜZERİNDE İKİ STRATEJİK NOKTADA TERÖRE DESTEK VERİYOR

Ekteki yazısında Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, ABD’nin Asya’da iki stratejik noktada ‘teröre destek verdiğini’ ifade ederek “Asya haritasına göz attığımız zaman, iki önemli terör odağı görüyoruz: Sözde ‘Doğu Türkistan’ ve sözde ‘Kürdistan’. Bu iki odak arasındaki ilişkiyi, ABD’nin strateji ve siyasetinde buluyoruz, her ikisi de ABD projesidir. Her iki coğrafya da, Çin ile Batı Asya’yı ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu ya da Kuşak ve Yol üzerindedir. Sözde ‘Doğu Türkistan’ odaklı bölücü terör örgütü elemanları, El Kaide ve DEAŞ gibi ABD tarafından örgütlenmiş sözde İslamcı terör örgütlerinin emrinde savaşmakta ve aynı zamanda Pakistan, Afganistan, Çin gibi Asya ülkelerine sevk edilmektedirler” vurgusu yaptı.

Perinçek “1975 yılından bu yana Çin’i 12 kez, Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’ni dört kez ziyaret ettim. Her ziyarette yepyeni bir Sinciang, yepyeni bir Urumçi gördüm. Çin Devrimi, feodal güçleri temizleyerek köylüyü özgürleştirmiş, kalkınmanın yolunu açmış, öte yandan milliyetler meselesini devrimci yoldan çözen başarılara imza atmıştır. Bu başarılara ABD’nin yanıtı ayrılıkçı ve dinci terörü kışkırtmak olmuştur. Sinciang Özerk Bölgesi üzerinden Çin’i hedef alan kara propaganda, bütün insanlık için ortak bir tehdidi içermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘YENİ İPEK YOLU’NUN KİLİT ÜLKESİ TÜRKİYE’

Ekte yer alan bir diğer yazıda ise ‘Türkiye’nin İpek Yolu’nun anahtar ülkesi olduğu yorumu yapıldı. ‘İpek Yolu, Uygularların umut kaynağı’ isimli yazıda “Yeni İpek Yolu’nun güzergahı tarihteki ilki gibi yine Anadolu’dan, Türkiye’den geçiyor. Orta güzergahın Avrupa ve Akdeniz’e kara ve denizden çıkış noktası güzel ülkemiz. Çinliler Türkiye’ye çok özel önem veriyor bu noktada. Çünkü İpek Yolu’yla yeşeren devletleri kuranlar da hep Türk ve akrabaydı. Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinden en çok nemalanacak olanlar ise Türkler. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucucusu Mao Zedong’dan sonra yönetime gelen Deng Siaoping ile başlayan, Çin’in Batı’ya dayalı ucuz işgücü ile kalkınma hamlesi de böylece sona eriyordu. Batı kapitalizmine entegre olarak onun istediği ucuz işgücü ve muazzam kalabalık organizasyon yeteneğiyle dünyanın fabrikası haline gelen Çin için artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmişti” denildi.

‘KUŞAK VE YOL’DAN EN ÇOK UYGURLAR KAZANACAK’

Yazıda “ABD ve Batı Avrupa basını, Çin’in Uygurlara zulüm yaptığı propagandasıyla bu tabloyu tersine çevirmeye çalışıyor. Oysa Çin, Uygurlara zulüm yapmıyor, CIA eksenindeki ayrılıkçı köktendinci gruplara karşı mücadele ediyor. Kuşak ve Yol girişiminden en çok kazanacak halklardan birincisi Uygurlar olacak. Çin’in karadan Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu bağlantısını Türkiye oluşturuyor. Çin’in hedefi, 2020’ye kadar fakirliği yok etmek. Türkiye’nin de hedefi bu olmalı. Ve bu temel hedef ancak kalkınmacı, kültürel gelişimci bir zihniyetle gerçekleşebilir. Ben, Asya’da pek çok farklı kesimde bu umudu ve iradeyi gözlüyorum. Çin’in yakutu Sinciang’dan Ege’nin incisi İzmir’e uzanan yeni İpek Yolu, bu hayal için en büyük umut kaynağı” denildi.

EMEKLİ TÜMAMİRAL GÜRDENİZ: SİNCAN MESELESİ TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDA İŞBİRLİĞİ ALANIDIR

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise, Sincan meselesinin Türkiye ve Çin arasında bir ayrışma değil işbirliği alanı olduğuna işaret ederek “Türklerin anayurt coğrafyasındaki Sinciang, Türk-Çin ayrışması için değil, Asya Yüzyılında karşılıklı kalkınma ve işbirliği için Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında köprü görevi yürütmelidir. Sinciang, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve Türk-Çin ilişkileri önce transit konteyner yükü yok denecek kadar azdı. Konteyner transit yük artımı için demiryolu karayolu entegrasyonu tamamlanmış, hinterlandı uygun büyük limanları, Çin girişimine entegre etmeliyiz. Üçüncü Köprü, Marmaray ve Avrasya tünelleri ile Çanakkale 18 Mart Köprüsüne ve 2030’larda Anadolu yarımadasını doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde birleştirecek demiryolu projelerine entegre edilecek limanlarımız, Süveyş çıkışlı konteyner gemilerine Avrupa’ya, Balkanlara, Güney Rusya’ya, Kafkaslara erişim için en büyük kolaylığı sunabilecektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘TEK ÇİN POLİTİKASI, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMDEDİR’

Gürdeniz yazısında “Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpek Yolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. ‘Tek Çin’ politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.