Nazarbayev'in büyük kızı yeniden Senato Başkanı seçildi

Kazakistan parlamentosu bugün toplanması sonucunda Nazarbayev’in kızı Dariga Nazarbayeva’yı oy yeniden Senato Başkanı seçti. 48 milletvekilinin tamamının desteklediği Nazarbayeva, seçildiği için teşekkür etti.

Nazarbayeva, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından aday gösterilmişti.

28 yılın ardından istifa eden Nazarbayev'in yerine geçen yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'den boşalan Senato başkanlığı için martta seçim yapılmış ve Nazarbayeva bu göreve seçilmişti. Tokayev, 12 Ağustos’ta parlamenter olarak yetki süresi dolacak Nazarbayeva’yı Senatovekili olarak atamış ve yetki süresini uzatmıştı. Bu nedenle yeniden oylama yapılması gerekiyordu.