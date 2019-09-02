Kabil’de şiddetli patlama: en az 5 ölü, 50 yaralı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın, sivillerin yaşadığı evlerin yanında meydana geldiğini, binaların zarar gördüğünü açıkladı.
Saldırıyı üstlenen Taliban, hedeflerinin yabancı güçler olduğunu duyurdu.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın, sivillerin yaşadığı evlerin yanında meydana geldiğini, binaların zarar gördüğünü açıkladı.
Saldırıyı üstlenen Taliban, hedeflerinin yabancı güçler olduğunu duyurdu.
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