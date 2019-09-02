Kabil’de şiddetli patlama: en az 5 ölü, 50 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bazı yerel kaynaklar, çok sayıda yabancı şirketin bulunduğu Green Village kompleksi yakınlarında meydana gelen patlamadan, aralarında çok sayıda ölü ve yaralıların bulunduğu 100’den fazla kişinin etkilendiğini bildirmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın, sivillerin yaşadığı evlerin yanında meydana geldiğini, binaların zarar gördüğünü açıkladı.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedeflerinin yabancı güçler olduğunu duyurdu.