Eski Malezya Kralı'ndan boşanan Moskova güzeli Oksana: Evliliğimizin acı verici iç yüzünü anlatmak istemiyorum

Eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed ile dünya evine giren ve çocuklarının doğumundan kısa bir süre sonra boşandıklarını duyuran 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir paylaşımda, evliliklerinin acı verici iç yüzünü anlatmak istemediğini yazdı.

Şeriat yasaları gereğince boşanan Voyevodinaya hem İngilizce hem de Malayca kaleme aldığı notta şu ifadelere yer verdi: "Herkesin aramızda gerçekte ne yaşandığını merak ettiğini biliyorum. Daha önce hikâyemi anlatmaya hazır değildim. Belki gerçeği anlatırsam kendimi daha iyi hissederim, ancak kimseyi incitmeye niyetim yok. Bu acı verici olur."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Eyl, 2019, 3:21öö PDT )

Eski Malezya Kral Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, Kasım 2018'de dünya evine girmişti. Nikâh öncesinde Voyevodinaya, İslam dinine geçtiğini duyurmuş ve 'Rihan' ismini almıştı. Çiftin nikâh töreni, Moskova'daki Barviha kasabasında İslami usullere uygun olarak alkolsüz ve helal gıda ikramıyla düzenlenmişti.

Ocak ayında Kral Beşinci Muhammed’in tahtından feragat ettiğini açıklaması ise herkesi şaşırtmıştı. Açıklaması neticesinde eski Kral, Kelantan varisi ünvanını da yitirmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Haz, 2019, 1:08öö PDT )

Çiftin Tengku İsmail Leon Peter bin Tengku Muhammed Faris Petra isimli erkek çocukları, 21 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Voyevodinaya, oğlunu ‘Kelantan Sultanı’nın prensi, Malezya’nın müstakbel kralı’ olarak nitelendirmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)'in paylaştığı bir gönderi ( 30 Ağu, 2019, 2:00öö PDT )

Boşanmanın ardından Voyevodina'nın avukatı Yevgeniy Tarlo, müvekkilinin kocasını aldattığına ve çocuğun babasının Beşinci Muhammed olmadığına dair iddiaları 'külliyen yalan ve kirli imalar' olarak niteledirmiş ve DNA testi yaptırmaya hazır olduklarını söylemişti.