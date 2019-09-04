Hong Kong yönetimi: Suçluların Çin'e iadesi yasası geri çekilecek

Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam, bölge çapında protestolara neden olan 'Suçluların Çin'e iadesi yasasının' geri çekileceğini açıkladı.

Hong Kong'da yürürlüğe sokulması planlanan Suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı, ilan edildiği Nisan ayından bu yana bölgede çok sayıda protesto gösterisine yol açmıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yasa tasarısının 'dondurulduğunu' açıklasa da bu gelişme eylemcileri durdurmaya yetmemişti.

Hong Kong'da gerçekleşen protesto gösterilerinde güvenlik kuvvetleriyle çatışmalar ve protestocuların metro ve havalimanı gibi alanları işgal etmeleri, bölgede hayatın durmasına neden olmuştu.

Carrie Lam tarafından yapılan son açıklamada ise, dondurulan söz konusu yasa tasarısının geri çekileceği belirtildi.

Kabine üyeleriyle ve Çin yanlısı vekillerle gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Lam, Hong Kong'da son dönemde yaşanan olayların insanları 'şoka uğrattığını ve üzdüğünü' söyledi ve "Çözümün şiddeti ve karışıklığı artırmak olup olmadığını derin bir şekilde düşünmeliyiz" dedi.

Lam'in konuşması Hong Kong'da bulunan meydanlardaki ekranlarda da canlı olarak yayınlandı.

Yasa tasarısının geri çekilmesi, eylemcilerin 5 ana talebinden bir tanesiydi.