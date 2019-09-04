Hindistan'da 8 yaşındaki kız çocuğuna okul tuvaletinde çocuklar 'toplu tecavüz etti'

'Tecavüz salgınının' durdurulamadığı Hindistan'da, bu kez 8 yaşındaki bir kız çocuğu, devlet okulunun tuvaletinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğuyla daha küçük yaştaki iki erkek kardeşinin tecavüzüne uğradı.

Başkent Yeni Delhi'ye bir saat mesafedeki Baghpat şehrinin Ramala köyünden, ilkokul tuvaletinin tecavüze sahne olduğu haberi geldi.

3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki bir kız çocuğuna 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun tecavüz ettiğini belirten Baghpat polisine göre, kızın babası, tecavüzcü çocuğun yaşça küçük iki erkek kardeşini de cinsel saldırı sırasında hazır bulunmakla suçluyor.

Baghpat polisi sözcüsü Pratap Gopendra Yadav, "Onların da tecavüze karışıp karışmadığı soruşturuluyor" açıklamasını yaptı.

KÖYDEKİ POLİS 'ARABULMAYA' ÇALIŞMIŞ

"Kızı salı günü tıbbi muayeneye gönderdik, raporu bekliyoruz. Kendini topladığında mahkemede ifadesini kaydederek alacağız ve ona göre hareket edeceğiz" diyen Yadav, köydeki polisin olayı soruşturmada kusurlu davrandığını belirtti.

AİLEYE 'SUÇLAMADA BULUNMAYIN' BASKISI

Gulf News'a göre Ramala polisi iki hafta boyunca bilgi edinme özgürlüğü kapsamındaki taleplere yanıt vermedi ve bu sırada başkomiser kız çocuğunun ailesini suçlamaları düşürmeye ikna etmeye çalıştı.

Ramala başkomiserinin görevden alındığını duyuran Baghpat polisi sözcüsü, 'Komiser Naresh Kumar'dan aileler arası uzlaşma sağlamaya çalışması yerine tüm zanlıları yakalamasının beklendiğini' vurguladı.

Kız çocuğunun amcası, yerel polisin ve köyün yaşlılarının kendilerinden susmalarını talep ettiğini, öğretmene gidip haber verdiğinde öğretmenin hiçbir şey olmamış gibi davrandığını anlattı.

Amca "Tüm bunlar olurken kızın sağlığı sürekli kötüye gidiyordu" dedi.

KADIN OLMAK İÇİN EN KÖTÜ ÜLKE

Cinsiyet uzmanlarının kısa süre önce yayımladığı rapora göre dünyada kadın ve kız çocuğu olmak için en kötü yer Afganistan ve Suudi Arabistan'ı bile geride bırakan Hindistan. Bunda cinsiyetçilik, kadınlara kötü muamele ve cinsel şiddet oranlarının yüksek seyretmesi önemli rol oynuyor.

ÖLÜM CEZASI GELDİ, TECAVÜZ DAHA DA ARTTI

2012'de Yeni Delhi'de bindiği otobüste toplu tecavüze uğrayan kadın öğrencinin ölmesinin ardından ölüm cezası ve ağır hapis cezaları getiren şekilde yasal değişikliklere gidildi, ama 'tecavüz salgını' daha da şiddetlendi.

Times of India'ya göre 2016 yılı istatistiklerinde 30 bin tecavüz vakası kayıtlara geçti, ama bunların sadece dörtte birinde mahkumiyet verildi.