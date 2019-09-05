Malezya Başbakanı, MH17 soruşturmasının sonuçlarından şüpheli: Tarafsız bir kuruluş gerekli

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yürütülen uluslararası soruşturmanın, trajedide zarar gören taraflara dayandırıldığını, bu kişilerin bakış açılarının adil ve tarafsız olamayacağını söyledi. Muhammed, tarafsız bir kuruluşa ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Sputnik’e konuşan Muhammed’e göre, MH17 faciasına yönelik uluslararası soruşturmada, zarar gören tarafların görüşleri temel alınıyor.
“Bu kişilerin bakış açıları adil ve tarafsız olamaz” diyen Muhammed, soruşturmanın gerçekleştirilmesi için farklı ülkelerden uzmanların yer alacağı tarafsız bir kuruluşun oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Muhammed, Malezya’nın olayla ilgili kanıtlara erişmesine uzun süre izin verilmediğini belirterek “Artık erişimimiz olan kanıtların bu kadar uzun zaman sonra tam anlamıyla gerçeklere dayalı olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.
‘RUSYA’YA YÖNELİK SUÇLAMALAR, BATI İLE İLİŞKİLERİYLE BAĞLANTILI’
Muhammed, Rusya’nın olayda dahli olduğuna yönelik suçlamaların, Batı ile Moskova arasındaki kötü ilişkilerden ve sigorta ödemeleri için bir suçlu arayışından kaynaklı olduğunu ifade etti.
Muhammed “Trajedinin sorumlusu ülke bulunursa, ölenlerin aileleri sigorta ödemeleri için talepte bulunabilir. Ölenlerin yakınları elbette ki soruşturmanın sonuçlarından şüphe duymazlar: Eğer suçlu Rusya’ysa olay nedeniyle tazminat ödemelidir” dedi.
Ancak Muhammed, Rusya’ya yönelik suçlamalara ilişkin yeterince dayanak olduğunu düşünmüyor: “Dışarıdan bir gözlemci olarak soruşturmanın bazı sonuçları bana doğru gelmiyor, tıpkı Malezyalı birçok insana gelmediği gibi.”
Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı dört yıl önce Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.
Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.
Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) son olarak Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov isimli Rusya vatandaşlarını ve Ukraynalı Leonid Harçenko'yu sorumlu tuttu. Ulusal ve uluslararası arananlar listesine konulacağı belirtilen bu kişiler, BUK füzesi donanımının Donbass’a nakliyesinde yer aldıkları iddiaları nedeniyle cinayet suçlamaları ile karşı karşıya. Konuyla ilgili mahkeme süreci ise 9 Mart 2020’de başlayacak.
JIT temsilcileri, faciayla ilgili uluslararası soruşturma ekibinin Rusya ve Ukrayna’ya şüphelilerin sorgulanması yönünde talep göndereceğini de belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, JIT’in son iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
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