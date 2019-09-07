BM: Kuzey Kore 100 bin şişe votka ithal etme girişiminde bulundu

BM uzmanları, Kuzey Kore’nin AB yaptırımlarını delerek 100 bin şişe Rus ve Belarus votkası ithal etmeye çalıştığını açıkladı.

Güney Kore merkezli Yonhap ajansının bildirdiğine göre uzmanlar, denetim sonuçlarını BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarla ilgili komisyonuna bir raporla sundu. Raporda yer alan bilgilere göre, Rus ve Belarus votkalarına ait şişeler Kasım ve Şubat aylarında ele geçirildi.

Rapora göre, Kuzey Kore Kasım ayında 14 bin dolar karşılığı 15.6 bin şişe Belarus votkası, Şubat ayında ise 27 bin dolar karşılığında 90 bin şişe Rus votkası ithal etmeye çalıştı.

BM raporunda ayrıca, Pyongyang'ın Mercedes Maybach S sınıfı limuzin gibi pahalı otomobiller de ithal ettiği yer aldı.

Haziran ayı başlarında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore yaptırım rejiminin ihlal edildiğine dair bilgi için 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, lüks ithalat malları ve silah ihracatının yanı sıra Pyongyang'a yüksek gelir getiren Kuzey Kore vatandaşları hakkında da bilgi talebinde bulunmuştu.