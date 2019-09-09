Hong Konglu eylemciler ABD Konsolosluğu önünde toplandı: Başkan Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir

Hong Kong'da nisan ayından bu yana eylemlere neden olan 'suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı' iptal edilmesine rağmen eylemler devam ediyor. ABD'nin Hong Kong konsolosluğu önünde toplanan eylemciler, "Başkan Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir" yazılı bir pankartla ABD'ye 'Hong Kong'a müdahale çağrısında' bulundu.

Hong Kong'da kitlesel protesto gösterilerine neden olan 'suçluların iadesi yasa tasarısı' iptal edilmesine rağmen protestolar devam etti.

Eylemciler, yasa tasarısının iptalinin yeterli olmadığını belirterek, öne sürdükleri 5 talep gerçekleştirilene kadar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Gün de, Charter Garden semtindeki ABD Konsolosluğu binası önünde ABD bayraklarıyla toplanan eylemciler, Donald Trump'tan 'Hong Kong'a müdahale' talebinde bulundu.

Eylemcilerin, "Başkan Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir" yazılı bir pankart taşıdıkları görüldü.

Batı yanlısı oldukları bilinen ve eylemlere ilişkin daha önce ABD'li yetkililerle görüştükleri tespit edilen eylemciler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların 'ayaklanma' olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Çin yönetimi ise, Hong Kong'da yaşanan gösterilerin bir 'renkli devrim girişimi' olduğu görüşünde.

Hong Kong, 1898'de imzalanan 'kira sözleşmesiyle' uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.