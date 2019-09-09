Avustralya, Yeni Zelanda cami katliamına ait videoları kaldırmayan sitelere erişimi engelliyor

Avustralya, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen silahlı saldırılara ait görüntüleri hâlâ kaldırmayan sekiz internet sitesine erişim engeli getirilmesini talep etti.

Avustralya’da siber güvenlikten sorumlu Julie Inman Grant, Yeni Zelanda’daki saldırı anına ait görüntülerin kaldırılması yönündeki taleplerinin sekiz yerel internet sitesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Grant, “Bu çirkin içeriğin, terörist eylemleri teşvik etmek veya onlara yol göstermek için kullanılmasına izin veremeyiz” dedi.

Grant, internet servis sağlayıcılarından bu sitelere erişim engeli getirilmesini talep etti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart’ta Nur ve Linwood camilerine peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırgan Brenton Tarrant bu anları Facebook’ta canlı yayımlamıştı. Katliam görüntüleri anında milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medya şirketleri içeriğin yayılmasını engelleyememeleri nedeniyle eleştirilmişti.

Saldırının ardından Avustralya, nisan ayında şiddet içeriklerini ‘anında’ kaldırmayan sosyal medya şirketlerine yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar bir para cezası veya üç yıla kadar hapis cezası öngören bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu.