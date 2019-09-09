Avustralya, Yeni Zelanda cami katliamına ait videoları kaldırmayan sitelere erişimi engelliyor

Yazılı bir açıklama yapan Grant, “Bu çirkin içeriğin, terörist eylemleri teşvik etmek veya onlara yol göstermek için kullanılmasına izin veremeyiz” dedi.
Grant, internet servis sağlayıcılarından bu sitelere erişim engeli getirilmesini talep etti.
Saldırgan Brenton Tarrant bu anları Facebook’ta canlı yayımlamıştı. Katliam görüntüleri anında milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medya şirketleri içeriğin yayılmasını engelleyememeleri nedeniyle eleştirilmişti.
Saldırının ardından Avustralya, nisan ayında şiddet içeriklerini ‘anında’ kaldırmayan sosyal medya şirketlerine yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar bir para cezası veya üç yıla kadar hapis cezası öngören bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu.
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